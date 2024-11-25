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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المقابلة وسيف والعربيات والدباس

11/25/2024 2:49:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة المقابلة بوفاة، عيسى خليفة المقابلة، وإلى آل سيف بوفاة عبدالستار صديق آل سيف، وإلى عشيرتي العربيات والدباس بوفاة نوال عبدالرزاق الدباس، ارملة المرحوم محمد مفلح العربيات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي جرش والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشيرة المقابلة وآل سيف والعربيات والدباس، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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