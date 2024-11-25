Tuesday, 26 November 2024 09:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المعايطة: من المبكر الحديث عن تعديل قانون الانتخاب

11/25/2024 2:49:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






عمان- في المؤتمر الختامي لـ"الحملة الوطنية لحفز المشاركة ومغادرة العزوف - خلاصات وتوصيات"، الذي عقده مركز القدس للدراسات السياسية، امس، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، والسفارة النرويجية في عمان، أكد رئيس مفوضي الهيئة موسى المعايطة "أن الدولة بكل مؤسساتها نجحت بإدارة ملف الانتخابات ومنحت كل الدعم للهيئة لممارسة دورها استنادا على القانون، مشددا على أنه من المبكر الحديث عن تعديل قانون الانتخاب.
وقال المعايطة في كلمة له امس، إن هناك حاجة لتعديل القانون بشأن محور الدعاية الانتخابية، بخاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي من الصعب ضبطها.
واعتبر أنه لا فائدة من فكرة الصمت الانتخابي ويجب إعادة النظر فيها، مشيدا بحجم مشاركة الأحزاب في الانتخابات، بصرف النظر عن حجم خبرتها وأدائها، معتبرا بأن مدة سنة لم تكن كافية للأحزاب للتعريف ببرامجها، اذ ما يزال لديها متسع من الوقت لشرح برامجها والاندماج والتحالف مع أخرى، لافتا إلى تلاشي الخوف من الانخراط في الأحزاب.
وفي سياق الحديث عن المشاركة في الانتخابات، رجح المعايطة أن الـ200 ألف ورقة بيضاء التي وجدت في صناديق الاقتراع جزء منها كان عقابا والآخر لغياب الوعي بالقانون الجديد، داعيا لأن تكون المشاركة في الانتخابات المقبلة أوسع، لتتجاوز الـ40 الى 50 % ممن يحق لهم الانتخاب.
المدير التنفيذي للمركز عريب الرنتاوي، بين انه برغم شرعية البرلمانات أيا كانت نسبة الاقتراع، "لكن ثمة وجها آخر للشرعية الدستورية، وهي الشرعية الشعبية، بمعنى قدرة البرلمان على تمثيل مختلف المكونات والفئات".
واستعرض الرنتاوي نتائج الحملة حول الانتخابات، لافتا إلى أن التحدي الأبرز تمثل بتحفيز المشاركة التي وصلت نسبتها لـ30 %، ما يشير الى تقدم جيد على ماسبق من دورات انتخابية، لكنه ليس كافيا، مؤكدا أن التحدي الأبرز هو التحضير للانتخابات المقبلة وتحفيز المشاركة فيها.
وكانت خلاصة أسباب العزوف عن المشاركة بالانتخابات وفق نتائج الحملة، تعود الى ضعف الثقة بالعملية السياسية والانتخابية، فضلا عن ثقافة الخوف من الانتساب للأحزاب وحداثة عمر معظمها وضعف الثقة بمؤسسات المجتمع المدني، وغياب العدالة في التمثيل السياسي، برغم توسيع الدوائر ووجود قائمة حزبية عامة.
وأوصى، بأن تعمل الحكومة ومجلس النواب والأحزاب والمجتمع المدني، في إطار إستراتيجية وطنية لتحفيز المشاركة في الانتخابات، ومراجعة قانون الانتخاب لجهة اعتماد القائمة الحزبية العامة المفتوحة، وإعادة النظر في نظام المساهمة المالية لمصلحة زيادة المبالغ المخصصة للأحزاب، بالإضافة لتعزيز دور ومكانة واستقلالية الهيئة المستقلة، وإطلاق حملة وطنية للتوعية بقانون الانتخاب، واعتماد إستراتيجيات تواصل مع الدوائر الأقل إقبالا على المشاركة والاقتراع.
ودعا الأحزاب التي لم يحالفها الحظ بالفوز في الانتخابات، لإجراء مراجعة عميقة للتعرف على مواطن ضعف حملاتها.

MENAFN25112024000072011014ID1108924189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث