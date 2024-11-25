الصفدي: الملك حذر دائما من غياب السلام

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

- غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية

- عند حديث الأردن عن السلام فإن ذلك يأتي لمعرفته بعواقب غيابه

- حرمان 650 ألف طفل غزي من حقهم بالتعليم بسبب الوضع الراهن

- نحو نصف مليون فلسطيني في القطاع الآن سيعانون من الفيضانات

- ترجمة الدعوات للسلام لواقع يحقق العدالة للفلسطينيين بإقامة دولتهم





قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن "غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية"، مضيفا أن أكثر من نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة الآن سيعانون من الفيضانات.

وأشار الصفدي في كلمة له امس خلال افتتاح الدورة الـ10 لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط بعنوان "الحوار من أجل السلام: الدبلوماسية في البحر الأبيض المتوسط - الجهات الفاعلة العالمية، التحديات الإقليمية وصراع غزة"، إلى حرمان نحو 650 ألف طفل غزي من حقهم في التعليم بسبب الوضع الراهن، واصفا غزة بأنها مقبرة للأطفال والقيم الإنسانية والمعايير الدولية.

واكد أن هناك حاجة للتقدم بخطة للسلام الآن، مطالبا بترجمة كل الدعوات للسلام إلى واقع ملموس يحقق العدالة للفلسطينيين عبر إقامة دولتهم المستقلة.

وشدد على أن الأردن ينادي بالسلام، لأنه يدرك تداعيات غيابه، مضيفا بأن الأردن كان في واجهة كل الأزمات في المنطقة، مؤكدا أن الأردن كان دائما طرفا متأثرا في كل أزمة بالمنطقة، وعند حديث الأردن عن السلام، فإن ذلك يأتي لمعرفته بعواقب غيابه، ليس فقط علينا بل على المنطقة بأكملها.

وقال الصفدي، إن هنالك حاجة لوقف دائم لإطلاق النار في لبنان وغزة، وهذا من شأنه ايقاف القتل والدمار، وبعدها نحتاج لإطلاق جهد إنساني ضخم لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدا إرسال الأردن لأكبر قدر ممكن من المساعدات من الغذاء والحليب والخبز والدقيق لغزة.

وشدد على أن الأردن قادر على زيادة الجهود بإرسال المساعدات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحقيق ذلك يحتاج لفتح المعابر، لافتا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحا حين قال إن الأردن مستعد لإطلاق جسر إنساني، جسر جوي أو جسر بري لإرسال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة.

وبخصوص الضفة الغربية المحتلة، قال الصفدي، إن المآسي تنتقل إلى الضفة بحيث تنتشر المستوطنات ويُطرد المواطنون من مساكنهم، اما بشأن تطورات الوضع في لبنان، فعبر عن أمله بأن يحدث وقف لإطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن غيابه يعني المزيد من الدمار.

ولفت إلى أن الأردن من أكثر الدول التي تستضيف لاجئين مقارنة بعدد السكان، مشيرا إلى أن المنطقة برمتها على موعد مع مزيد من النزاعات إن لم يحصل السلام، مشددا على أن الأردن حذر دائما من غياب السلام وجلالة الملك حذر من ذلك قبل الحرب، لافتا إلى أنه يجب أن ننظر للصورة الكبرى ونعود لجذور المشكلة المتمثلة بوجود احتلال إسرائيلي.

واعلن الصفدي، إطلاق خريطة طريق إنسانية تهدف لمعالجة الكارثة الانسانية بغزة، مشددا على الحاجة الملحّة لتقديم خطة شاملة للسلام الدائم والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. مضيفا أن كل ما قيل عن السلام، يجب ان يُترجم إلى الواقع، مؤكدا أنه ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقه الكامل لن يحصل السلام.