الصفدي يشارك بمنتدى روما للحوار المتوسطي

روما- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً، وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى جميع أنحاء القطاع.



وقال الصفدي، في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى روما للحوار المتوسطي الذي حضره الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ووزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تياني، وعدد من وزراء الخارجية والباحثين والمعنيين، إن الأردن مستمر في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومستعد لإرسال المزيد من المساعدات حال فتح المعابر.

وشدد الصفدي على أن العدوان الإسرائيلي الذي قتل أكثر من 52 ألف فلسطيني دمر المجتمع الغزي بأكمله ونسف المدارس والمستشفيات والبنى التحتية في غزة لن يجلب الأمن والسلام لإسرائيل.

وحذر الصفدي من أن كل يوم أسوأ من الذي قبله، نتيجة فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان.

وأشار الصفدي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني حذّر قبل السابع من أكتوبر من أن استمرار غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى تفجر الأوضاع، وهذا ما حصل.

وقال إن السلام العادل والشامل الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.

ولفت الصفدي إلى أن مبادرة السلام العربية التي تعود للعام 2002 تقدم ضمانات جماعية لأمن إسرائيل في سياق هذا السلام.

‏وشدد الصفدي على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مؤكداً أن هذا الحل هو السبيل لحل أزمة اللجوء والهجرة.

وقال الصفدي إن دول المنطقة مستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين لتنفيذ حل الدولتين ومعالجة كل الأزمات الإقليمية بما يتيح لها التعاون في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الإقليم المتوسطي.

وفي مداخلة خلال مشاركته في اجتماع مجموعة السبع مع الشركاء العرب الذي تستضيفه إيطاليا، أكد الصفدي أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وفوري للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة ولبنان.

كما شدد على ضرورة معالجة الكارثة الإنسانية التي تواجهها غزة عبر فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات.

إلى ذلك، أجرى الصفدي على هامش منتدى روما محادثات مع كل من جمهورية سلوفاكيا يوراي بلانار، ووزير خارجية الجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، تناولت العلاقات الثنائية وجهود إنهاء العدوان على غزة ولبنان وخطورة الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، وجهود حل الأزمة السورية.

والتقى الصفدي على هامش مؤتمر مجموعة الدول السبعة مع الشركاء العرب وزراء خارجية دول المجموعة التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا وكندا والدولة المستضيفة إيطاليا. كما التقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وشارك في اجتماع مجموعة السبعة من الدول العربية وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إضافة إلى أمين عام الجامعة العربية أحمد ابو الغيط.