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المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير

11/25/2024 2:49:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- نفذت وزارة المياه والري حملة لضبط وإزالة اعتداءات في منطقة بيادر وادي السير من خلال مديرية المشاغل ومديرية الأحواض المائية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة.
وحسب بيان عن الوزارة اليوم الاثنين، تم ضبط عدد من الاعتداءات على مياه نبع وادي السير من خلال سحب مياه النبع بطريقة مخالفة وتعبئة صهاريج لبيعها دون مراعاة نوعية وسلامة المياه بطريقة مخالفة، بالإضافة لتركيبهم مظلات في المكان.
وأضاف أنه تم ضبط وإزالة 9 مضخات غاطسة وسطحية، وتمديد خطوط قطر 3 إنش لتعبئة صهاريج مخالفة باللون الأخضر مخصصة لبيع مياه الشرب الصالحة، وجرى إزالتها وإعادة تصويب الوضع، وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة وبأسماء المخالفين ليتم تحويلها للإدعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل تنظيم حملات لضبط الاعتداءات كافة، واعتداءات تعبئة مياه الصهاريج التي تهدد صحة وسلامة المواطنين وتعبأ من المنطقة بطريقة مخالفة، مشددة على أنه سيتم حجز أي صهاريج مخالفة وضبط أصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحقهم. -(بترا)

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