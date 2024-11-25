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مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

11/25/2024 2:48:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية استفزازية في باحاته ونفذوا جولات مشبوهة فيه وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.-(بترا)

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