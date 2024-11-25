مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية استفزازية في باحاته ونفذوا جولات مشبوهة فيه وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.-(بترا)
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