الغارديان: إسرائيل استهدفت الصحافيين في حاصبيا بأسلحة أميركية

أكّد تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ "إسرائيل استخدمت ذخيرة أميركية لاستهداف وقتل 3 صحافيين وإصابة 3 آخرين في هجوم وقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر الفائت في جنوب لبنان، والذي وصفه خبراء قانونيون بأنّه جريمة حرب محتملة".



ففي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أطلقت طائرة إسرائيلية، عند الساعة الـ3.19 صباحاً، قنبلتين على شاليه في حاصبيا جنوبي لبنان، يستضيف 3 صحافيين، الزميلين في قناة الميادين المصور غسان نجار، والفني محمد رضا، بالإضافة إلى الزميل المصور وسام قاسم من قناة المنار.



وقالت الصحيفة إنّ "الثلاثة قتلوا في أثناء نومهم في الهجوم، الذي أدّى أيضاً إلى إصابة ثلاثة صحافيين آخرين من وسائل إعلام مختلفة كانوا يقيمون في مكان قريب"، مشددةً على عدم وجود قتال في المنطقة قبل الغارة أو أثناءها.

"إسرائيل" تعمّدت استهداف مقر الصحافيين بأسلحة أميركية

وزارت صحيفة "الغارديان" الموقع، وأجرت مقابلات مع مالك العقار والصحافيين الذين كانوا موجودين وقت الهجوم، وحلّلت الشظايا التي تم العثور عليها في الموقع الهجوم، محددةً مواقع معدات المراقبة الإسرائيلية جغرافياً في نطاق مواقع الصحافيين.



وكشفت بقايا الذخائر التي عُثر عليها في الموقع أنّ واحدة على الأقل من الأسلحة كانت عبارة عن قنبلة من سلسلة "MK-80"، تزن 500 رطل موجهة بواسطة "JDAM" أميركية الصنع، وهي مجموعة تعمل على تحويل القنابل الغبية الكبيرة إلى أسلحة موجهة بدقة.



وعُثر أيضاً على قطعة من زعنفة الذيل للطائرة "Jdam" من إنتاج شركة "بوينغ"، بالإضافة إلى جزء من قسم التحكم الداخلي الذي يقوم بتحريك الزعنفة. وقد كشف رمز القفص الموجود على بقايا قسم التحكم أنّه تم إنتاجه بواسطة شركة "Woodward"، وهي شركة طيران مقرها كولورادو، فيما "لم تستجب بوينغ ولا وودوارد لطلبات التعليق".



وجرى التحقق من الشظايا بواسطة "تريفور بول"، وهو متخصص سابق في إبطال مفعول القنابل في الجيش الأميركي، وخبير أسلحة ثاني في مؤسسة "أوميغا" للأبحاث، وخبير أسلحة ثالث لم يكن مخولاً بالتحدث إلى وسائل الإعلام.



وبناءً على هذه الوقائع، شدّد تحقيق "الغارديان" على أنّ "استخدام قنبلة واحدة على الأقل دقيقة التوجيه يعني أنّ الجيش الإسرائيلي اختار الشاليه الذي يأوي الصحافيين الثلاثة كهدف قبل الغارة".



وأشار إلى أنّ "وجود طائرات من دون طيار وأبراج مراقبة تطل على مجموعة الصحافيين الذين يحملون علامات واضحة خلال الأيام الـ23 السابقة يجعل من المحتمل أن تكون القوات الإسرائيلية على علم بموقعهم، ووضعهم كصحافيين".



مجريات الاعتداء الإسرائيلي على الصحافيين

وقد تطرق التحقيق إلى سرد مجريات العدوان على مقرّ الصحافيين حاصبيا، مشيراً إلى أنّه بعد يوم من بدء "إسرائيل العملية البرية داخل لبنان"، وصلت مجموعة من نحو 18 صحافياً إلى منتجع ضيافة في حاصبيا، جنوبي لبنان، في أكتوبر/تشرين الأول 2024.



وكان التقدم الإسرائيلي قد أجبرهم على الانتقال من إبل السقي، وهي بلدة في جنوب لبنان، حيث مكثوا طوال الأحد عشر شهراً الماضية لتغطية الحرب بين حزب الله و"إسرائيل".



وقد "اختار الصحافيون البقاء في البلدة بسبب عدم ارتباطها بحزب الله، ولأنّها لم تكن مستهدفة من قبل بضربات إسرائيلية"، بحسب الصحيفة.

الفترة الأكثر دمويةً للصحافيين

يُذكر في السياق، أنّ "إسرائيل قتلت 6 صحافيين في لبنان، وما لا يقل عن 122 في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 - وهي الفترة الأكثر دموية للصحافيين في العقود الأربعة الماضية"، وفقاً للجنة حماية الصحفيين.



ووفقاً لأيرين خان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فإنّ "السلطات الإسرائيلية تتجاهل بشكل صارخ الالتزامات القانونية الدولية تجاه حماية الصحافيين".



وقال خان إنّ "تحقيق الغارديان بشأن ما حدث في جنوب لبنان تتطابق مع نمط عمليات القتل والهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على الصحافيين في غزة".



وأضاف: "يبدو أنّ عمليات القتل المستهدف، والذريعة القائلة بأنّ الهجمات كانت تستهدف الجماعات المسلحة من دون تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء، والفشل في إجراء تحقيقات شاملة، كلّها جزء من استراتيجية متعمدة من قبل الجيش الإسرائيلي لإسكات التقارير الناقدة للحرب والانتهاكات، ولعرقلة توثيق جرائم الحرب الدولية المحتملة".



وختمت الصحيفة تحقيقها بالقول إنّه "كان للهجمات على الصحافيين في حاصبيا وأجزاء أخرى من جنوب لبنان تأثيرٌ سلبي على العاملين في مجال الإعلام في لبنان، الذين لم يعودوا يعرفون أين يمكنهم العمل بأمان". (الميادين)

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