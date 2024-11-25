ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 44,235

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,235، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104,638 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين، أسفرت عن استشهاد 24 مواطنا، وإصابة 71 آخرين.
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