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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 44,235

11/25/2024 2:48:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,235، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104,638 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين، أسفرت عن استشهاد 24 مواطنا، وإصابة 71 آخرين.

MENAFN25112024000072011014ID1108924165

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