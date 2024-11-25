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تركيا تعلن انفتاحها على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا

11/25/2024 2:48:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، انفتاح بلاده على المبادرة التي قدمها العراق للوساطة بين أنقرة ودمشق، كما دعا الوزير التركي إلى اجتماع ثلاثي بين الدول الثلاث.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن فيدان تصريحاته للصحفيين من مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، قال فيها إن "تركيا وسوريا والعراق دول جارة تشترك في حدود برية، ويجب عليها ان تجتمع كما في الماضي لمناقشة بطريقة أكثر هيكلية ومنهجية".


وشدد وزير الخارجية التركي على أهمية الحدود بين العراق وسوريا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع عمليات تهريب الأسلحة.

يأتي ذلك بعدما كشف مصدر كردي مطلع، يوم الثلاثاء الماضي، عن وجود محاولات من أكاديميين وشخصيات سياسية وعشائرية مستقلة من الجزيرة السورية، لفتح حوار مباشر بين جميع الأحزاب الكردية من طرف والدولة السورية من طرف آخر، من خلال إجراء لقاءات متتالية مع جميع الأطراف.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفدا من مجموعة من المستقلين بينهم سياسين وشيوخ عشائر، أسسوا لما يسمى "المبادرة الوطنية للحوار في الجزيرة"، يزور دمشق منذ أيام، بهدف إجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين سوريين، بهدف تقريب وجهات النظر لإجراء حوار بين الدولة السورية مع الأحزاب الكردية".

وبحسب المصدر، تتركز المبادرة على مجموعة من المبادئ أهمها وحدة الأراضي السورية وسيادتها ورفض جميع الاحتلالات وخروج جميع القوى الأجنبية، بالإضافة إلى وحدة الهوية السورية الوطنية الجامعة والحفاظ على الهويات الفرعية والمحلية، والتأكيد على أن الثروات الوطنية هي ملكُ جميعَ السوريين توزّع بشكل عادل من أجل تحقيق الاستفادة المُثلى من الثروات للمواطن السوري.


وأوضح المصدر بأن ممثلي "المبادرة" التقوا قبل سفرهم إلى دمشق من الحسكة، مع قيادة قوات "قسد" وقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (بيدا)، اللذين يقودان ما يسمى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، حيث أكدوا استعدادهم للحوار مع دمشق دون أي شرط.

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