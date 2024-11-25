صحيفة عبرية: التسوية مع لبنان قد تتم خلال أيام

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤولين إسرائيليين أن التسوية مع لبنان ستتم خلال يومين أو 3 ايام إذا لم تكن هناك مفاجآت.



من جهتها، نقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين مطلعين أن أغلب أعضاء المجلس الوزاري المصغر والحكومة الإسرائيلية يوافقون على الاتفاق مع لبنان.