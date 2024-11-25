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صحيفة عبرية: التسوية مع لبنان قد تتم خلال أيام

11/25/2024 2:48:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤولين إسرائيليين أن التسوية مع لبنان ستتم خلال يومين أو 3 ايام إذا لم تكن هناك مفاجآت.


من جهتها، نقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين مطلعين أن أغلب أعضاء المجلس الوزاري المصغر والحكومة الإسرائيلية يوافقون على الاتفاق مع لبنان.

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