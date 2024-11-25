صحيفة عبرية: التسوية مع لبنان قد تتم خلال أيام

صحيفة عبرية: التسوية مع لبنان قد تتم خلال أيام
التاريخ
11/25/2024 2:48:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤولين إسرائيليين أن التسوية مع لبنان ستتم خلال يومين أو 3 ايام إذا لم تكن هناك مفاجآت.
من جهتها، نقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين مطلعين أن أغلب أعضاء المجلس الوزاري المصغر والحكومة الإسرائيلية يوافقون على الاتفاق مع لبنان.
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