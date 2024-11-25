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10 آلاف خيمة لنازحين في غزة تضررت جراء المنخفض الجوي

11/25/2024 2:48:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن 10 آلاف خيمة تضررت خلال اليومين الماضيين جراء تمدد أمواج البحر نتيجة المنخفض الجوي الأخير.
وأضاف أنه ووفق فرق التقييم الميداني، أصبح 81 بالمئة من خيام النازحين غير صالحة للاستخدام بعد تلفها، مشيراً إلى أن 110 آلاف خيمة من أصل 135 ألفا بحاجة إلى استبدال فوري بسبب اهترائها التام، وكذلك نتيجة دخول المنخفضات الجوية وفصل الشتاء وجرف أمواج البحر لآلاف الخيام.
وأكد أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية بسبب دخول فصل الشتاء وظروف المناخ الصعبة، مما سيترك مليوني شخص بلا مأوى، نتيجة اهتراء خيام النازحين وإغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع، إضافة إلى منع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال 250 ألف خيمة وكرفان إلى غزة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والإغاثية بالخروج عن صمتها وتقديم الإغاثة العاجلة والفورية لمليوني نازح. -(بترا)

MENAFN25112024000072011014ID1108924162

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