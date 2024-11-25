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18 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان

11/25/2024 2:48:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيروت- استشهد 18 شخصا، بينهم أطفال، اليوم الاثنين، جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان.
وبحسب مصدر أمني لبناني، استهدف الطيران الإسرائيلي بغارة عنيفة منزلا في بلدة (النبي شيت) في منطقة البقاع، ما أدى إلى ارتقاء 11 شهيدا، بينهم 5 أطفال، كما استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة على مدينة الهرمل، إضافة إلى استشهاد 4 جراء غارة على منطقة الغازية في الجنوب اللبناني.
وقال المصدر إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مجمعا سكنيا في حي الميدان في الشويفات، ومنطقة الطيونة بالقرب من ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرًا إلى أن الأراضي اللبنانية شهدت منذ صباح اليوم 36 غارة. -(بترا)

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