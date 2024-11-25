18 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت- استشهد 18 شخصا، بينهم أطفال، اليوم الاثنين، جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان.
وبحسب مصدر أمني لبناني، استهدف الطيران الإسرائيلي بغارة عنيفة منزلا في بلدة (النبي شيت) في منطقة البقاع، ما أدى إلى ارتقاء 11 شهيدا، بينهم 5 أطفال، كما استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة على مدينة الهرمل، إضافة إلى استشهاد 4 جراء غارة على منطقة الغازية في الجنوب اللبناني.
وقال المصدر إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مجمعا سكنيا في حي الميدان في الشويفات، ومنطقة الطيونة بالقرب من ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرًا إلى أن الأراضي اللبنانية شهدت منذ صباح اليوم 36 غارة. -(بترا)
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