يجب اعتقال نتنياهو ووضع حد لجنونه

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

يونتان زايغن ويعقوب غودو وماعوز يانون

نحن الذين فقدنا أعزاءنا في هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، نعترف بوجود مشاعر الغضب والألم التي يمكن أن تدفع أفراد إلى أعمال ثأر.

مع ذلك من غير المعقول، سواء قيميا أو استراتيجيا، أن يصبح الثأر سياسة رسمية في دولة عندما تريد صياغة خطة عمل حربية.

للأسف أننا وصلنا إلى لحظة فيها يجب على مؤسسة دولية قول الواضح لنا منذ زمن: الوعود العبثية بالأمن أصبحت في ظل وحكومته حملة ثأر تشمل جرائم حرب، تجويع، وتطهير عرقي. وفي موازاة ذلك توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

رئيس الحكومة والوزراء يصرحون ويعملون كل يوم بصورة تهدر دماء الإسرائيليين والفلسطينيين لصالح البقاء السياسي والأحلام المسيحانية. يبدو أنه بالنسبة للمخطوفين والجنود، يمكن أن يموتوا وسكان غزة يجب أن يموتوا.

لماذا؟ عن ذلك لا توجد إجابة صحيحة ومباشرة تصمد أمام امتحان الواقع.

قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالنت يعكس الأزمة الأخلاقية والقيادية التي توجد فيها دولة إسرائيل.

سواء أكانت مذكرتي الاعتقال صحيحتين من ناحية قانونية أو لا، فإنه من الواضح أن قيادة خلال اكثر من سنتين تضر بجهاز القضاء والديمقراطية في إسرائيل، وامتنعت عن تحمل أقل قدر من المسؤولية، وترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الفشل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وتكمم الأفواه بالعنف الممأسس أي نوع من الانتقاد الداخلي من خلال وصف المنتقدين باليساريين الخونة، وتعتقد أن الانتقاد الخارجي لاسامية، فإن هذه القيادة تستدعي التحقيق الدولي.

يجب فهم ليس فقط كيفية الثأر على موت أعزائنا الذين قتلوا، بل كيفية خلق واقع مختلف فيه لا يدفع أي أحد مرة أخرى ثمنا باهظا كهذا؟ الأطفال الجائعون في قطاع غزة لا يدفعون قدما بهذا الواقع المأمول.

الأطفال المذعورون في إسرائيل الذين تم إخلاؤهم لا يدفعون قدما بمستقبل أفضل. سياسة حكومة إسرائيل والسلوك العسكري في السنة الماضية، لا يحققان الأمن ولا يدفعان قدما أي هدف، باستثناء تغذية دائرة الدماء والعنف.