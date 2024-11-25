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الحكومة تتحدث عن نصر ونيران فوق رؤوس الإسرائيليين

11/25/2024 2:48:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: عاموس هرئيل

أكثر من 200 صاروخ كل يوم، مصابون في نهاريا وبيتح تكفا، وثلاث صافرات خلال 12 ساعة في هشارون. أول من أمس، كان أحد أيام الإطلاق الأكثر كثافة من لبنان منذ بداية الحرب. أسباب ذلك كثيرة. لقد كان في ذلك انتقام لحزب الله على محاولة تصفية شخصية رفيعة في الحزب، أبو علي حيدر، قبل يومين، استغلال حالة الطقس التي تصعب على نشاطات سلاح الجو، الرغبة في إعادة ترسيخ معادلة تقول إن قصف الضاحية في بيروت سيقابلة إطلاق الصواريخ على مركز البلاد، ربما حتى محاولة لتحقيق إنجازات معنويات أخيرة، كلما تقدمت المفاوضات حول وقف إطلاق النار نحو النهاية الإيجابية.
السطر الأخير هو واحد. الحياة في الشمال ما تزال مشوشة، والإزعاج اليومي تسرب أيضا إلى مركز البلاد. في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن إنجازات وتتفاخر بإنجازات الجيش الإسرائيلي، فإن الشعور بالأمن الشخصي لدى المواطنين مرة أخرى تضعضع بشكل واضح. حقيقة أن سلاح الجو تسبب بضرر كبير في عمليات القصف في بيروت والبقاع تعزي فقط قلائل، في هذه الأثناء لا يبدو أن هناك عملية عسكرية حاسمة تجعل حزب الله والحكومة اللبنانية يسيران نحو الاتفاق. إذا توصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار، فإن هذا سيكون من خلال عامل استراتيجي بارد، بالأساس من قبل إيران التي هي معنية بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض بعد شهرين.
في هذه الأثناء، فإن رؤساء السلطات في الشمال يطلبون زيادة الهجمات في لبنان ردا على إطلاق الصواريخ. في حين أن رئيس المعسكر الرسمي، بني غانتس، دعا الحكومة إلى اصدار أوامر لقصف أهداف في الدولة اللبنانية. الجيش الإسرائيلي طلب أول من أمس من المواطنين في الضاحية الإخلاء قبل هجوم مكثف، وحتى الآن الأحداث الأخيرة لم تغير موقف هيئة الأركان الأساسي كما تم التعبير عنها في المستوى السياسي الأسبوع الماضي. في هيئة الأركان يعتقدون أن الإنجازات العملياتية التي تحققت في الشمال والجنوب تمهد الطريق لصفقة قريبة، ويوصون هناك بعملية تضمن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة وعقد صفقة سريعة لإطلاق سراح المخطوفين المحتجزين في القطاع.
في جنوب لبنان، إضافة إلى الهجمات الجوية، الجيش الإسرائيلي يقوم بتمشيط الوديان ويدمر منصات لإطلاق الصواريخ توجد على مسافة بعيدة نسبيا عن الحدود. ولكن الادعاء هو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بدعم أميركا، وأن تدخل الولايات المتحدة لدعم الجيش الإسرائيلي (كمراقبة على تنفيذ الاتفاق)، سيساعد في استقرار الوضع على طول الحدود. بخصوص صفقة التبادل فهي تحتاج إلى إظهار المرونة من قبل اسرائيل وإنهاء مؤقت على الأقل للقتال حتى لو لم تتم هزيمة حماس. والبديل، يمكن أن يكون موت المخطوفين الموجودين في القطاع وهم على قيد الحياة.
قبل يومين، قالت حماس إن مختطفة ماتت مؤخرا، الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلتها، لكنه امتنع عن الإقرار أنها قتلت حقا في ظل غياب أدلة كافية. وطمس التفاصيل يؤدي إلى إبعاد ضائقة المخطوفين عن رأس أجندة الجمهور. هذا لا يحدث من فراغ. فالمراسل براك ربيد نشر أن ترامب تأثر خطأ أن معظم المخطوفين قتلوا، وتفاجأ مؤخرا عندما اكتشف أن الأمر ليس هكذا. مهم معرفة من الذي غرس في الرئيس المنتخب هذا التفكير غير الصحيح.
هدف تعيين إسرائيل كاتس كبديل ليوآف غالنت في وزارة الدفاع بدأ يتضح. رئيس الحكومة نتنياهو وضع اسم كاتس، كي يشعل الحريق في جهاز الأمن، وكاتس يفعل المطلوب منه. يوم الجمعة الماضي أعلن الوزير أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إدارية ضد اليهود، الأمر الذي يغضب الشاباك (الاعتقال الإداري للعرب سيستمر كالعادة). أول من أمس أعلن كاتس عن تجميد تعيينات لضباط برتبة عقيد، الذين قرر ترقيتهم رئيس الأركان هرتسي هليفي، لتولي منصب قائد لواء المظليين ومنصب قائد وحدة يهلوم. عشرات التعيينات الأخرى تمت المصادقة عليها.
الذريعة الأساسية التي يطرحها كاتس منطقية. المرشحون للترقية تولوا مناصب رفيعة في قيادة الجنوب، ضابط قسم العمليات وضابط قسم الهندسة – في فترة هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي والتحقيقات التي تجريها القيادة لم تنته بعد. ولكن القصد من هذه الخطوة واضح. فهو يهدف إلى تخريب مكانة هليفي، التي هي في الأصل يتم تقويضها على يد نتنياهو وشركائه وأبواقه.
من وجد نفسه رغم إرادته في خط النار هو العقيد افرايم افني، الضابط الذي تم تعيينه في منصب قائد المظليين، تم تجميده. افني لم تساعده القبعة المنسوجة التي يرتديها أو أنه نتاج تعليمي واضح للصهيونية الدينية (المعسكر وليس القائمة). البيبيون في الشبكات الاجتماعية ألقوا عليه أول من أمس كل ملف الفشل وألصقوا به اتهامات عدة لا أساس لها. هذا الانقضاض يخدم هدفا أكبر وهو حرف النار عن الزعيم.
في جهاز الأمن يجدون صعوبة في التخلص من الانطباع الذي ولده الخطاب المنفعل لنتنياهو في منتهى السبت، والأمر الذي أثار رئيس الحكومة هو مقدمة المقابلة مع المحامي عوديد سابوراي، محامي المتحدث والمتهم ايلي فيلدشتاين، التي تم بثها يوم الجمعة الماضي في "أخبار 12". حيث قال سابوراي إن فيلدشتاين لم يعمل من تلقاء نفسه في قضية الوثائق المسروقة، بل عمل لصالح نتنياهو.
هذا كان يكفي نتنياهو كي يسجل، ربما يوم السبت الماضي، الفيلم الذي مدته 9 دقائق، الذي تطاول فيه على الشاباك وجهاز القضاء. يورام كوهين، رئيس الشاباك السابق، اعتبر وبحق هذا الانقضاض على رئيس الجهاز الحالي رونين بار "تصرف معيب". حتى الوزير آفي ديختر تحفظ على ذلك. ولكن في حالة ديختر الذي هو نفسه كان رئيسا سابقا للجهاز، فإن هذا ربما يرتبط أيضا بقرار نتنياهو تجاهل رغبته في تولي منصب وزير الدفاع.
في الصحف نشر أول من أمس فحص للحقائق، كشف بسهولة الأكاذيب والتضليل الموجود في الفيلم الذي نشره نتنياهو. ولكن الفيلم في الأصل لا يتساوى مع الواقع بأي شكل من الأشكال. كل هدفه إثارة حماس المعسكر المؤيد لرئيس الحكومة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ذريعة أخرى لوقف أو تأجيل الإجراءات الجنائية ضده. أول من أمس طلب محاموه التأجيل لـ15 يوما البدء في تقديم شهادته في المحكمة. ومن غير المستبعد أن النيابة والقضاة سيوافقون على ذلك هذه المرة.

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