اشتباكات ضارية في بيت لاهيا بغزة.. واعتقالات واسعة بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات أمس، إثر قصف
الاحتلال مناطق في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر جراء استهداف الاحتلال تجمعا للأشخاص في منطقة جباليا النزلة شمال القطاع.
كما استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، في قصف صهيوني على مجموعة من الأهالي أمام بوابة المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.
كما قصفت مدفعية الاحتلال نازحين في حي المنشية ومحيط مراكز الإيواء في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومنطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالا.
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت قوة صهيونية في كمين في بيت لاهيا، وتزامن ذلك مع معارك ضارية تخوضها المقاومة في المنطقة، بينما قالت صحيفة عبرية إن الجيش يسعى لتسوية مخيم جباليا بالأرض واستكمال مخطط تهجير الفلسطينيين من شمالي قطاع غزة.
وقالت الكتائب - في بيان عبر تطبيق تليغرام- إن مقاتليها اشتبكوا بالرشاشات والقنابل اليدوية مع قوة صهيونية مؤلفة من 10 جنود في منزل قرب مسجد طيبة وسط بيت لاهيا وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة من طراز ميركافا بقذيفة مضادة للدروع "الياسين 105" في الشارع نفسه.
ويأتي كمين بيت لاهيا بعد سلسلة من العمليات نفذتها القسام في الأيام القليلة الماضية شمال وجنوب القطاع، وأسفرت عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.
كما أعلنت القسام أنها استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.
وفي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 29 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة وصعّدت اقتحاماتها للمدن والقرى منذ فجر أمس، بينما أعلنت المقاومة استهداف قوات صهيونية في طولكرم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن قوات الاحتلال اعتقلت 29 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم طفل وسيدة وأسرى سابقون.
وأوضحت أن من بين المعتقلين 11 فلسطينيا من بلدة باقة الحطب شرقي قلقيلية شمال الضفة، من بينهم امرأة، كما أوضحت أن عمليات الاعتقال طالت فلسطينيين في مدن الخليل، وبيت لحم جنوب الضفة، وجنين وقلقيلية في شمالها وأريحا شرقي الضفة المحتلة.
وأوضح بيان آخر لنادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال رافقتها اعتداءات وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، وقالت إن قوات الاحتلال شنت حملات دهم وتفتيش لمنازل فلسطينيين في العديد من البلدات والقرى بالضفة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل أكثر من 11 ألفا و800 فلسطيني بالضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
من جهة أخرى، قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم إن مقاتليها تمكنوا من مهاجمة تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.-(وكالات)
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