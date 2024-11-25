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اشتباكات ضارية في بيت لاهيا بغزة.. واعتقالات واسعة بالضفة

11/25/2024 2:48:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات أمس، إثر قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر جراء استهداف الاحتلال تجمعا للأشخاص في منطقة جباليا النزلة شمال القطاع.
كما استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، في قصف صهيوني على مجموعة من الأهالي أمام بوابة المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.
كما قصفت مدفعية الاحتلال نازحين في حي المنشية ومحيط مراكز الإيواء في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومنطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالا.
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت قوة صهيونية في كمين في بيت لاهيا، وتزامن ذلك مع معارك ضارية تخوضها المقاومة في المنطقة، بينما قالت صحيفة عبرية إن الجيش يسعى لتسوية مخيم جباليا بالأرض واستكمال مخطط تهجير الفلسطينيين من شمالي قطاع غزة.
وقالت الكتائب - في بيان عبر تطبيق تليغرام- إن مقاتليها اشتبكوا بالرشاشات والقنابل اليدوية مع قوة صهيونية مؤلفة من 10 جنود في منزل قرب مسجد طيبة وسط بيت لاهيا وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة من طراز ميركافا بقذيفة مضادة للدروع "الياسين 105" في الشارع نفسه.
ويأتي كمين بيت لاهيا بعد سلسلة من العمليات نفذتها القسام في الأيام القليلة الماضية شمال وجنوب القطاع، وأسفرت عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.
كما أعلنت القسام أنها استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.
وفي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 29 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة وصعّدت اقتحاماتها للمدن والقرى منذ فجر أمس، بينما أعلنت المقاومة استهداف قوات صهيونية في طولكرم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن قوات الاحتلال اعتقلت 29 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم طفل وسيدة وأسرى سابقون.
وأوضحت أن من بين المعتقلين 11 فلسطينيا من بلدة باقة الحطب شرقي قلقيلية شمال الضفة، من بينهم امرأة، كما أوضحت أن عمليات الاعتقال طالت فلسطينيين في مدن الخليل، وبيت لحم جنوب الضفة، وجنين وقلقيلية في شمالها وأريحا شرقي الضفة المحتلة.
وأوضح بيان آخر لنادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال رافقتها اعتداءات وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، وقالت إن قوات الاحتلال شنت حملات دهم وتفتيش لمنازل فلسطينيين في العديد من البلدات والقرى بالضفة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل أكثر من 11 ألفا و800 فلسطيني بالضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
من جهة أخرى، قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم إن مقاتليها تمكنوا من مهاجمة تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.-(وكالات)

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