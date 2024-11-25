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شخص يطلق النار على طليقته في الشونة الشمالية

11/25/2024 2:46:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عُلا عبداللطيف






أقدم شخص ثلاثيني على إطلاق النار على طليقته بعد خروجهما من المحكمة في الشونة الشمالية، اليوم الاثنين.
وتم إسعاف المصابة إلى مستشفى معاذ بن جبل في الشونة الشمالية لتلقي العلاج.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها.


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