شخص يطلق النار على طليقته في الشونة الشمالية
التاريخ
11/25/2024 2:46:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عُلا عبداللطيف
أقدم شخص ثلاثيني
على إطلاق النار على طليقته بعد خروجهما من المحكمة في الشونة الشمالية، اليوم
الاثنين.
وتم إسعاف
المصابة إلى مستشفى
معاذ بن جبل في الشونة الشمالية لتلقي العلاج.
وباشرت الأجهزة
الأمنية التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها.
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