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الحُب المُعلن والتباهي على مواقع التواصل - جريدة الوطن السعودية

11/25/2024 2:43:25 PM
(MENAFN- Al Watan) نشهد تزايداً ملحوظاً في نشر الفيديوهات لبعض مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تُظهر بعض تفاصيل حياتهم الزوجية الخاصة مثل تبادل الأحاديث العاطفية والرومانسية وعبارات المديح لبعضهما، بينما البعض الآخر يعمل على إظهار الجانب المادي والمستوى المعيشي، من خلال الحديث عن قدراتهم المالية أو التباهي بممتلكاتهم الباهظة الثمن، مثل الفلل والسيارات الفارهة والمجوهرات وكذلك توثيق ونشر رحلاتهم لبعض البلدان المختلفة، وهو الأمر الذي تسعى من خلاله هذه الفئة من مشاهير مواقع التواصل إلى كسب رضى وإعجاب الجمهور المتابع لهم، مما يساهم في مزيداً من الشهرة والحصول على المزيد من أرباح مواقع التواصل ورفع قيمة أسهم تواجدهم في المساحات الإعلانية وغيرها.
هذا النوع من الحُب المُعلن بين الزوجين، أشبه ما يكون بعرض مسرحي لأن ظهورهما قد لا يكون مطابقاً لحقيقة علاقتهم الزوجية، بل قد يظهروا بصورة خيالية أبعد من الواقع، وهو الأمر الذي يجب الحذر منه، لأنه سيفتقد إلى مصداقية مشاعرهم التي لا تظهر إلا أمام متابعيهم، كما ان الأمر قد يتطلب منهم المزيد من التكلف في إظهار مستوى علاقتهما وغير ذلك مع كل ظهور جديد للحصول على مزيداً من الإعجاب والرضا من قبل جمهورهما، والتأكيد لهم بأن علاقتهما الزوجية مثالية ومغلفة بالرومانسية في جميع لحظاتها، بإلإضافة إلى ظهور البعض منهم أمام جمهورهم بمستوى معيشي قد يصعب على العديد من أفراد المجتمع الوصول إليه.
الحقيقة التي يُفترض أن يتذكرها الجميع، أن ما يتم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي سواء مرئي أو مكتوب، لا يمكن الرجوع عنه حتى وإن تم حذفه من قبل ناشره، لأن مواقع التواصل الإجتماعي تتيح لمرتاديها الإحتفاظ بما يتم نشره، كما أنها مليئة بمن لا يتقبلون بعض التصرفات أو العبارات التّي تظهر من أحد الزوجين أو كلاهما، وهناك من يستطيع أن يقتنص كلمة أو عبارة أو صورة، قد يستغلها بشكل سلبي أثناء تعليقه أو إعادة نشره لتلك الفيديوهات على مواقع أخرى، مما قد يؤثر سلبياً على إستقرار علاقة الزوجين بشكل وآخر، بالإضافة إلى وجود العديد من المتابعين قد يعتقدون بأن ما يشاهدونه في تلك العلاقة الرومانسية والمثالية في التعامل بين الزوج وزوجته، أو رفاهية مستواهم المعيشي، بأنه هو هو الواقع لحياة الجميع، فيشعر بأنه يفتقد لمثل ذلك في حياته الزوجية أو المعيشية، مما قد يدخل له الشعور بالغبطة أو الحسد لا سمح الله.
ونستشهد هنا برأي إستشاري علم النفس السلوكي والمعرفي الدكتور ماجد علي قنش، حيث أكد "بأن ظهور الزوجين في مواقع التواصل على وضع المدح والإطراء والرومانسية مع التباهي قد يدمّر حياتهما".
لذلك يجب الحذر من الإفراط في نشر مثل هذه الفيديوهات على مواقع التواصل حتى وإن كان يجلب المزيد من الأموال والشهرة، لأن المزيد من الظهور سيتطلب المزيد من التكلف والمثالية الزائدة في العلاقة الزوجية أمام الجمهور، وبالتأكيد سيؤثر ذلك في علاقتهما مع مرور الوقت، لأن واقع العلاقة بينهما لا يصل لمستوى المثالية التي يظهران بها أمام الجمهور مما يتسبب في خلل العلاقة ومشاعر كل منهما تجاه الآخر، والآثار النفسية المترتبة على ذلك، ناهيك عن مسؤلية كل منها في الحياة والمنزل وصولاً الى تربية الأبناء والترابط الأسري، وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى إهتمام من حيث الوقت والوعي.

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