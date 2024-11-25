استنشقوا الهواء النظيف في المنزل بسهولة مع LG PURICARE دون المساومة على التصميم الأنيق

MENAFN - AETOSWire) تلعب جودة الهواء في منزلكم دوراً حاسماً في صحتكم العامة. ومع ذلك، فإن معظم أجهزة تنقية الهواء لا تؤدي سوى الحد الأدنى من ذلك، كما أنها لا تتناسب مع ديكور منزلكم بشكل عام. لكن تعمل شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) على تغيير هذا الواقع من خلال جهاز تنقية الهواء الأنيق LG PuriCare، المصمم لإضفاء مستوى جديد من الراحة والنظافة على مساحة معيشتكم. ويضمن هذا الجهاز المبتكر بفضل تقنية تنقية الهواء المتطورة بزاوية 360 درجة انتشار الهواء النقي والنظيف في كل ركن من أركان منزلكم.

ويحقق الجهاز ذلك، بفضل أجنحة المروحة المسننة التي تقلل من مقاومة الهواء، مما يوفر تنقية قوية في جميع أنحاء منزلكم. وتعمل تقنية Clean Booster الحاصلة على براءة الاختراع على تعزيز هذه العملية من خلال توزيع الهواء النظيف بشكل أسرع بنسبة 24%، بحيث يصل إلى مسافة 7.5 متر لضمان التغطية الشاملة.

كما تم تزويد جهاز تنقية الهواء LG PuriCare بفلاتر HEPA القوية والمزيلة للروائح الكريهة، مما يسمح بمكافحة البكتيريا والفيروسات والغبار والمواد المسببة للحساسية والغازات الضارة بشكل فعال. ويزيل فلتر Safe Plus الجزيئات غير المرغوب بها، بينما يزيل فلتر إزالة الروائح الكريهة الروائح المزعجة. إضافةً إلى ذلك، يعمل جهاز Plasmaster Ionizer على تقليل الفيروسات والبكتيريا السامة، مما يجعله مثالياً للمنازل التي يسكنها الأطفال، فيُنَقّي الهواء الأقرب إلى الأرض حيث يلعب الصغار.

يأتي جهاز LG PuriCare مزوداً بمستشعر ومؤشر ذكيين، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي حول جودة الهواء في منزلكم من خلال نظام مُرمّز بالألوان يعتمد على مستشعر PM1.0. ويضبط الوضع التلقائي الإعدادات تلقائياً للحفاظ على جودة الهواء المثالية دون أي متاعب.

وتم تعزيز الجهاز بإمكانية الاتصال بتطبيق LG ThinQ الذي يوفر تحكماً سلساً بجميع الوظائف. ويمكنكم من خلال التطبيق تهيئة المساحات الداخلية مسبقاً ومراقبة جودة الهواء بسهولة باستخدام المؤشر الذكي، مما يضمن الحفاظ على منزلكم ملاذاً آمناً للهواء النقي.

لمعرفة المزيد حول جهاز تنقية الهواء LG PuriCareTM 2023: جهاز تنقية الهواء يغطي مساحة 100م مع تنقية 360 درجة | LG UAE

نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة