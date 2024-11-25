استنشقوا الهواء النظيف في المنزل بسهولة مع LG PURICARE دون المساومة على التصميم الأنيق

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- AETOSWire) تلعب جودة الهواء في منزلكم دوراً حاسماً في صحتكم العامة. ومع ذلك، فإن معظم أجهزة تنقية الهواء لا تؤدي سوى الحد الأدنى من ذلك، كما أنها لا تتناسب مع ديكور منزلكم بشكل عام. لكن تعمل شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) على تغيير هذا الواقع من خلال جهاز تنقية الهواء الأنيق LG PuriCare، المصمم لإضفاء مستوى جديد من الراحة والنظافة على مساحة معيشتكم. ويضمن هذا الجهاز المبتكر بفضل تقنية تنقية الهواء المتطورة بزاوية 360 درجة انتشار الهواء النقي والنظيف في كل ركن من أركان منزلكم.
ويحقق الجهاز ذلك، بفضل أجنحة المروحة المسننة التي تقلل من مقاومة الهواء، مما يوفر تنقية قوية في جميع أنحاء منزلكم. وتعمل تقنية Clean Booster الحاصلة على براءة الاختراع على تعزيز هذه العملية من خلال توزيع الهواء النظيف بشكل أسرع بنسبة 24%، بحيث يصل إلى مسافة 7.5 متر لضمان التغطية الشاملة.
كما تم تزويد جهاز تنقية الهواء LG PuriCare بفلاتر HEPA القوية والمزيلة للروائح الكريهة، مما يسمح بمكافحة البكتيريا والفيروسات والغبار والمواد المسببة للحساسية والغازات الضارة بشكل فعال. ويزيل فلتر Safe Plus الجزيئات غير المرغوب بها، بينما يزيل فلتر إزالة الروائح الكريهة الروائح المزعجة. إضافةً إلى ذلك، يعمل جهاز Plasmaster Ionizer على تقليل الفيروسات والبكتيريا السامة، مما يجعله مثالياً للمنازل التي يسكنها الأطفال، فيُنَقّي الهواء الأقرب إلى الأرض حيث يلعب الصغار.
يأتي جهاز LG PuriCare مزوداً بمستشعر ومؤشر ذكيين، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي حول جودة الهواء في منزلكم من خلال نظام مُرمّز بالألوان يعتمد على مستشعر PM1.0. ويضبط الوضع التلقائي الإعدادات تلقائياً للحفاظ على جودة الهواء المثالية دون أي متاعب.
وتم تعزيز الجهاز بإمكانية الاتصال بتطبيق LG ThinQ الذي يوفر تحكماً سلساً بجميع الوظائف. ويمكنكم من خلال التطبيق تهيئة المساحات الداخلية مسبقاً ومراقبة جودة الهواء بسهولة باستخدام المؤشر الذكي، مما يضمن الحفاظ على منزلكم ملاذاً آمناً للهواء النقي.
لمعرفة المزيد حول جهاز تنقية الهواء LG PuriCareTM 2023: جهاز تنقية الهواء يغطي مساحة 100م مع تنقية 360 درجة | LG UAE
نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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