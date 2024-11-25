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بلدية الفوارة تدشن بوابتها العصرية

11/25/2024 2:40:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بحضور رئيس مركز الفوارة، عبدالله بن سالم بن نحيت، ورئيس البلدية، المهندس ماجد بن فهد الحربي، دشنت بلدية الفوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم بوابة مدينة الفوارة العصرية، والذي يعتبر مشروعًا متميزًا لتجميل مدخل المدينة، في إطار جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري.
وأصبح المدخل أكثر جاذبية وأناقة بفضل بوابة ضخمة مصممة بعناية تتكون من هيكل معدني مشغول يمتد بطول 35 مترًا ويرتفع 7 أمتار، مزود بإضاءات متدرجة تمنح البوابة منظرًا جماليًا.
كما لم تقتصر أعمال التحسين على البوابة فحسب، بل شملت أيضًا تطوير سواتر جانبية للطريق الرئيسي، ومعالجة التشوهات البصرية في طبقة الرصف الأسفلتية على مساحة تتجاوز 6000 متر مربع، فضلًا عن دهانات وتخطيط حديث للأرصفة والطرق، مما يضفي على المدينة مظهرًا عصريًا ومتناسقًا.

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