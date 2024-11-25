بلدية الفوارة تدشن بوابتها العصرية

(MENAFN
- Al Watan)
بحضور رئيس مركز الفوارة، عبدالله بن سالم بن نحيت، ورئيس البلدية، المهندس ماجد بن فهد الحربي، دشنت بلدية الفوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم بوابة مدينة الفوارة العصرية، والذي يعتبر مشروعًا متميزًا لتجميل مدخل المدينة، في إطار جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري.
وأصبح المدخل أكثر جاذبية وأناقة بفضل بوابة ضخمة مصممة بعناية تتكون من هيكل معدني مشغول يمتد بطول 35 مترًا ويرتفع 7 أمتار، مزود بإضاءات متدرجة تمنح البوابة منظرًا جماليًا.
كما لم تقتصر أعمال التحسين على البوابة فحسب، بل شملت أيضًا تطوير سواتر جانبية للطريق الرئيسي، ومعالجة التشوهات البصرية في طبقة الرصف الأسفلتية على مساحة تتجاوز 6000 متر مربع، فضلًا عن دهانات وتخطيط حديث للأرصفة والطرق، مما يضفي على المدينة مظهرًا عصريًا ومتناسقًا.
MENAFN25112024000089011017ID1108924067
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.