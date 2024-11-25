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إشراقة الوفاء على الرواد والأعلام

11/25/2024 2:40:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أجيال من الصحفيين ، الإعلاميين ،الأدباء ،،المؤرخين ،الكتاب ، تمسكوا بامانة الكلمة، سمو الأهداف ، شرف الرسالة ، وتمحورت كتاباتهم ،وبرامجهم ،وإبداعاتهم حول التنمية ، المنجزات الطموحة ، التجارب الإنسانية ، التاريخ المجيدو ملامح التراث في وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية.
وبعد عقود حافلة بالعطاء غادروا مناصبهم ،وأعمالهم في صمت ، لكن المكارم الإنسانية للمؤرخ والباحث الإعلامي "محمد بن علي آل عبدالمتعالي" أبت إلا أن توقظ الزمان من غفلته ، ويُسجل بمداد الوفاء سيرهم في كتاب جديد جمعه ووثقه بعنوان "رواد وأعلام من منطقة عسير"
ولازال الوسط الإعلامي يتذكر حفل تكريم المذيعات والمذيعيين السعوديين الاوائل، للمرة الأولى ، قبل عامين ، بمبادرة من رئيس مؤسسة قدوات عطاء ووفاء ناصر بن عبد الله العواد ، وقد ترك التكريم ولا زال ردود فعل إيجابية محملة بالإمتنان على تلك اللفتة المؤثرة.
وفي هذا العام ، يتجددالوفاء، بإصدار تناول فيه الباحث آل عبدالمتعالي، لأول مرة حياة، وعطاءات أهل الثقافة والأدب والإعلام في عسير على مدى قرن من الزمان ، وقد وصفه الكثير من المتابعين بانه إعتراف بالجميل ، وجبر للخواطر لمن تبقى منهم على قيد الحياة ،وكذلك لأُسر وأبناء الراحلين ، وتدوين تلك المعلومات في ذاكرة الوطن الذي لاينس المخلصين.
وجاء الكتاب ضمن سلسلة من الإصدارات الثقافية ،والتاريخية ، والتراثية زادت على أربعة وستين كتاباً وملحقاً صحفياً مصوراً، إضافة إلى مخطوطات ، ووثائق ،ومراسلات نادرة ،وقطع أثرية.
وهي تعكس جهوداً متواصلة للباحث آل عبدالمتعالي
على مدار خمسة عقود ، طاف محيطاً جغرافياً كبيراً في مدن وقرى المنطقة سراة وتهامة ، التقى بأهلها ، وذرع جبالها وأوديتها ،وسخر علاقاته المميزة وحسه الإعلامي ، وقراءاته التاريخية المعمقة لإنجاز مشروع توثيقي، يحمل قيمة تاريخية، وتراثية لايُستهان بها.
ولم تخذله قدماه ،أو يمنعه تعب المسير ،وسهر الليالي وجفاف أجوبة أسئلة البحث والتقصي حتى وصل بتوفيق الله إلى رصد، وجمع كنوز ثمينة، كشفت تفاصيل الحياة، في أزمنة متعاقبة ، بكل مراحلها
، وكاد أن يصيبها الإهمال، إلا انها حلت ضيفة معززة مكرمة في دار المع للثقافة والتراث بأبها ، عناوينها إعتزاز ووطنية، صفحاتها آداب وقيم ، ومعارف إنسانية.

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