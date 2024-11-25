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المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير المالية

11/25/2024 2:40:07 PM
(MENAFN- Al Watan) يعقد يوم غدٍ الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، الذي يتناول إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 - 1447هـ (2025).
وسيجيب وزير المالية على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الذي ينقل عبر القنوات السعودية، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والمالية.

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