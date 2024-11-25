المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير المالية

المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير المالية
التاريخ
11/25/2024 2:40:07 PM
(MENAFN
- Al Watan)
يعقد يوم غدٍ الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير
المالية محمد الجدعان، الذي يتناول إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 - 1447هـ (2025).
وسيجيب وزير المالية على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الذي ينقل عبر القنوات السعودية، ومنصات التواصل الاجتماعي
لوزارتي الإعلام والمالية.
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