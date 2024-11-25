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دعم السياحة في الأحساء بـ 17 مشروعا بقيمة 3.5 مليارات ريال

11/25/2024 2:40:07 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير السياحة أحمد الخطيب، بعددٍ من المستثمرين ورواد الأعمال خلال زيارته إلى محافظة الأحساء ضمن جولته على عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة، بالتزامن مع تقويم فعاليات شتاء السعودية.
واستعرض خلال اللقاء الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين من أجل تمكينهم من الالتحاق بالقطاع الواعد.
وأشار الخطيب إلى أن مدينة الأحساء تُعّد من الوجهات السياحية المتفردة في المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص بصفته المحرك الرئيسي لقطاع السياحة، وأن تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين يعد من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة، لافتًا النظر إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي يُعد من أبرز المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع.
وأوضح أن منظومة السياحة تدعم العديد من المشاريع السياحية في الأحساء التي تصل إلى 17 مشروعًا سياحياً نوعيًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية، وذلك بهدف تعزيز القطاع السياحي في ظل ما تتمتع به الأحساء من مميزات استثنائية تؤهلها لأن تصبح من الوجهات السياحية الكبرى في المملكة والمنطقة.
وفي إطار جولته، زار وزير السياحة، فندق راديسون بلو بمحافظة الأحساء، أحد مستفيدي صندوق التنمية السياحي في مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، وتتجاوز قيمة تكلفته مبلغ 200 مليون ريال، ويحتوي على أكثر من 180 غرفة فندقية، ويعد وجهة سياحية نموذجية حيث يجمع في تصميمه بين الفخامة العالمية والأصالة المحلية التي تعكس طبيعة الأحساء المتفردة.

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