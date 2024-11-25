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الصبياني سادس ضحايا الصليبي

11/25/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Al Watan) انضم مدافع الشباب حسين الصبياني إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة على مستوى الرباط الصليبي للركبة منذ انطلاق دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الأخدود، الجمعة الماضي.
لينضم اللاعب إلى قائمة المصابين بالصليبي وهم: حارس مرمى ضمك عبدالباسط هوساوي، ولاعب النصر سامي النجعي، ولاعب الرائد المغربي محمد فوزير، ولاعب الوحدة نواف العزيزي، وحارس مرمى الشباب الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو

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