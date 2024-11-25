الصبياني سادس ضحايا الصليبي

(MENAFN
- Al Watan)
انضم مدافع الشباب حسين الصبياني إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة على مستوى الرباط الصليبي للركبة منذ انطلاق دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الأخدود، الجمعة الماضي.
لينضم اللاعب إلى قائمة المصابين بالصليبي وهم: حارس مرمى ضمك عبدالباسط هوساوي، ولاعب النصر سامي النجعي، ولاعب الرائد المغربي محمد فوزير، ولاعب الوحدة نواف العزيزي، وحارس مرمى الشباب الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو
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