وزير الزراعة يبحث التعاون مع شركة عالمية لإدارة الأصول في القطاع الزراعي

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع الرئيس التنفيذي لشركة“Orange Be Global” كريستوس باباديميتراكوبولوس، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في القطاع الزراعي، والوفد المرافق له، تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، واتفقا على ضرورة استمرار التواصل لتحقيق المزيد من التعاون .

واستمع وزير الزراعة – خلال اللقاء – إلى عرض من مسئولي الشركة عن حجم ومجالات أعمالها، حيث أعادت هيكلة العديد من الأصول والمصانع العاملة في المجال الزراعي، وكذلك تطوير خطوط إنتاج بعض العصائر، كما ساهمت في تأهيل بعض الشركات وطرحها للتأجير طويل الأجل لكل من الشركات الأجنبية والمصرية والاستفادة من هذه الفرصة لتشغيل منتجاتها في مصر دون الحاجة إلى إنفاق رأسمالي، مما يمكنها من بدء التشغيل على الفور.

موضوعات45 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب منتصف تعاملات الاثنين خفض قيمة رسوم الملكية الفكرية لأصناف الفراولة المصرية المصدرة للخليج وزير الزراعة يعلن فتح السوق الجواتيمالى أمام صادرات الموالح المصرية

ورحب فاروق بمثل هذه الاستثمارات الكبيرة، وأكد أن الوزارة جنبا إلى جنب مع الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة، ملتزمة تماما بدعم هذه المبادرات..مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستضيف قيمة كبيرة للمنتجات الزراعية المصرية، وتدفق العملة الأجنبية، وتعزز المنتجات المصرية وسمعة البلد عالميا، ولفت إلى أهمية إنشاء خط شحن مباشر بين دمياط بمصر وترييستا بإيطاليا، الأمر الذي يسهل حركة تبادل السلع الزراعية.

من جهته، قدم باباديميتراكوبولوس رؤية مجموعة“Orange Be Global” للسنوات القادمة في مصر، وتتمثل في إقامة المجمع الزراعي الصناعي والتعليمي وهو مشروع شامل واسع النطاق في مرحلة تخصيص الأراضي حاليا ويستهدف التنمية الزراعية الصناعية والتكامل التعليمي.

وأكد أهمية التطور الهائل للبنية التحتية الضخمة بمصر، في إطار برنامج الاستثمارات الذي نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستقبل مصر، والاستفادة منه في إقامة مشروعات استثمارية كبرى.