وزير الزراعة يبحث التعاون مع شركة عالمية لإدارة الأصول في القطاع الزراعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع الرئيس التنفيذي لشركة“Orange Be Global” كريستوس باباديميتراكوبولوس، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في القطاع الزراعي، والوفد المرافق له، تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، واتفقا على ضرورة استمرار التواصل لتحقيق المزيد من التعاون .
واستمع وزير الزراعة – خلال اللقاء – إلى عرض من مسئولي الشركة عن حجم ومجالات أعمالها، حيث أعادت هيكلة العديد من الأصول والمصانع العاملة في المجال الزراعي، وكذلك تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع العصائر، كما ساهمت في تأهيل بعض الشركات وطرحها للتأجير طويل الأجل لكل من الشركات الأجنبية والمصرية والاستفادة من هذه الفرصة لتشغيل منتجاتها في مصر دون الحاجة إلى إنفاق رأسمالي، مما يمكنها من بدء التشغيل على الفور.
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ورحب فاروق بمثل هذه الاستثمارات الكبيرة، وأكد أن الوزارة جنبا إلى جنب مع الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة، ملتزمة تماما بدعم هذه المبادرات..مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستضيف قيمة كبيرة للمنتجات الزراعية المصرية، وتدفق العملة الأجنبية، وتعزز المنتجات المصرية وسمعة البلد عالميا، ولفت إلى أهمية إنشاء خط شحن مباشر بين دمياط بمصر وترييستا بإيطاليا، الأمر الذي يسهل حركة تبادل السلع الزراعية.
من جهته، قدم باباديميتراكوبولوس رؤية مجموعة“Orange Be Global” للسنوات القادمة في مصر، وتتمثل في إقامة المجمع الزراعي الصناعي والتعليمي وهو مشروع شامل واسع النطاق في مرحلة تخصيص الأراضي حاليا ويستهدف التنمية الزراعية الصناعية والتكامل التعليمي.
وأكد أهمية التطور الهائل للبنية التحتية الضخمة بمصر، في إطار برنامج الاستثمارات الذي نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستقبل مصر، والاستفادة منه في إقامة مشروعات استثمارية كبرى.
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