92 مليون دولار صادرات مصر من الطماطم المحفوظة العام الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت صادرات مصر من الطماطم المحفوظة نحو 92 مليون دولار خلال العام الماضى بإجمالى كميات وصلت لنحو 65 ألف طن.
وقال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن بولندا كانت أكبر سوق للطماطم المصرية بقيمة 15 مليون دولار، تمثل 16% من إجمالي صادرات مصر منها خلال العام الماضى.
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وجاءت المغرب فى المرتبة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار، وبنسبة 11% من إجمالى صادراتها، تليها البرتغال بقيمة 8 ملايين دولار وبنسبة 9%، ثم الأردن وجنوب أفريقيا فى الترتيبين الرابع والخامس بقيمة صادرات 7 ملايين دولار و4 ملايين دولار، وبنسبة 8% و4% لكل منهما على التوالى .
نخله :5.2 مليار دولار حجم السوق العالمي للطماطم
وقالت نيفين نخلة، رئيس شركة الجوندى تريدينج للاستيراد والتصدير، إن صناعة الطماطم من الصناعات الواعدة التى يصل حجم سوقها العالمى نحو 5.2 مليار دولار.
أضافت لـ”البورصة”، أن هناك تعاقدات تصديرية كثيرة لمصنعات الطماطم، ما يدعم التوسع فى تلك الصناعة ومدخلات انتاجها من زيادة المساحات المنزرعة بالطماطم العضوية شريطة خلوها من متبقيات المبيدات والأتربة بالإضافة إلى بعض البنود التى تتطلبها الأسواق التصديرية.
أوضحت“نخلة”، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن شمال إفريقيا والسعودية والإمارات وليبيا قدمت العديد من العروض التصديرية للشركات المصرية، بسبب منافسة مصر للعديد من الدول المصدرة لمركزات الطماطم.
كشفت أن سعر طن مركزات الطماطم المصرية سجل نحو 1300 دولار، مقابل متوسط سعر 1500 دولار للدول المنافسة.
الأعصر : نستهدف التوسع في صادرات الكاتشب بأسواق أفريقيا
وقالت ريهام الأعصر رئيس مجلس إدارة شركة اراب ديت للصناعات الغذائية إن الشركة تستهدف التوسع في صناعة الكاتشب خلال العام المقبل باعتباره من الصناعات الواعدة التي تعتمد علي مركزات الطماطم بنسبة 5%، مشيرة إلي إضافة خطوط إنتاج جديدة لإنتاج الكاتشب في صفائح بأوزان تتراوح بين 800 جرام و3 كيلوجرامات بجانب عبوات الأوزان الخفيفة من 35 و50 و70جراما باستثمارات 5 ملايين جنيه وسيتم تشغيلها بداية العام المقبل.
أضافت أن الشركة تستهدف التوسع في السوق الأفريقي وستشارك في معرض فود أفريكا في دورته المقبله في شهر ديسمبر لهذا الغرض لافتة إلي أن صادرات الشركة العام الحالي تقدر بنحو نصف مليون دولار من المستهدف زيادتها خلال العام المقبل بنحو 10% من خلال التوسع في الأسواق التصديرية بكافة المنتجات مثل الكاتشب والعصائر والمربى.
فى السياق ذاته، كشف المجلس على هامش ندوة إلكترونية نظمها عبر تطبيق“زووم” حول أحدث الدراسات السوقية عن منتج مركزات الطماطم وفرصه التصديرية، أن صادرات الطماطم المحفوظة شهدت تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة فى الفترة من (2019-2023) بلغت نحو 80%، ونمو سنوي في الكمية عن ذات الفترة بنحو 59%.
على جانب آخر، كشف المجلس أن الشركات المصرية أمامها فرص واعدة لمنتج مركزات الطماطم فى عدد من الأسواق، أبرزها السوق الليبي بفرص تصديرية تصل لنحو 33 مليون دولار، والسوق العراقى بفرص تصل لنحو نحو 16 مليون دولار، يليه السوق السعودى بفرص تقدر بنحو 13 مليون دولار، والإمارات بنحو 9.9 مليون دولار.
وأكد المجلس التصديري أن تعزيز الجهود التصديرية يمكن أن يضاعف الحصة السوقية لمصر عالميًا ويرفع عدد الأسواق التى يصل إليها المنتج المصرى من مركزات الطماطم، مطالبا باستغلال الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية، والاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد ورفع الحصة السوقية العالمية.
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