92 مليون دولار صادرات مصر من الطماطم المحفوظة العام الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت صادرات مصر من الطماطم المحفوظة نحو 92 مليون دولار خلال العام الماضى بإجمالى كميات وصلت لنحو 65 ألف طن.

وقال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن بولندا كانت أكبر سوق للطماطم المصرية بقيمة 15 مليون دولار، تمثل 16% من إجمالي صادرات مصر منها خلال العام الماضى.

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وجاءت المغرب فى المرتبة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار، وبنسبة 11% من إجمالى صادراتها، تليها البرتغال بقيمة 8 ملايين دولار وبنسبة 9%، ثم الأردن وجنوب أفريقيا فى الترتيبين الرابع والخامس بقيمة صادرات 7 ملايين دولار و4 ملايين دولار، وبنسبة 8% و4% لكل منهما على التوالى .

وقالت نيفين نخلة، رئيس شركة الجوندى تريدينج للاستيراد والتصدير، إن صناعة الطماطم من الصناعات الواعدة التى يصل حجم سوقها العالمى نحو 5.2 مليار دولار.

أضافت لـ”البورصة”، أن هناك تعاقدات تصديرية كثيرة لمصنعات الطماطم، ما يدعم التوسع فى تلك الصناعة ومدخلات انتاجها من زيادة المساحات المنزرعة بالطماطم العضوية شريطة خلوها من متبقيات المبيدات والأتربة بالإضافة إلى بعض البنود التى تتطلبها الأسواق التصديرية.

أوضحت“نخلة”، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن شمال إفريقيا والسعودية والإمارات وليبيا قدمت العديد من العروض التصديرية للشركات المصرية، بسبب منافسة مصر للعديد من الدول المصدرة لمركزات الطماطم.

كشفت أن سعر طن مركزات الطماطم المصرية سجل نحو 1300 دولار، مقابل متوسط سعر 1500 دولار للدول المنافسة.

وقالت ريهام الأعصر رئيس مجلس إدارة شركة اراب ديت للصناعات الغذائية إن الشركة تستهدف التوسع في صناعة الكاتشب خلال العام المقبل باعتباره من الصناعات الواعدة التي تعتمد علي مركزات الطماطم بنسبة 5%، مشيرة إلي إضافة خطوط إنتاج جديدة لإنتاج الكاتشب في صفائح بأوزان تتراوح بين 800 جرام و3 كيلوجرامات بجانب عبوات الأوزان الخفيفة من 35 و50 و70جراما باستثمارات 5 ملايين جنيه وسيتم تشغيلها بداية العام المقبل.

أضافت أن الشركة تستهدف التوسع في السوق الأفريقي وستشارك في معرض فود أفريكا في دورته المقبله في شهر ديسمبر لهذا الغرض لافتة إلي أن صادرات الشركة العام الحالي تقدر بنحو نصف مليون دولار من المستهدف زيادتها خلال العام المقبل بنحو 10% من خلال التوسع في الأسواق التصديرية بكافة المنتجات مثل الكاتشب والعصائر والمربى.

فى السياق ذاته، كشف المجلس على هامش ندوة إلكترونية نظمها عبر تطبيق“زووم” حول أحدث الدراسات السوقية عن منتج مركزات الطماطم وفرصه التصديرية، أن صادرات الطماطم المحفوظة شهدت تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة فى الفترة من (2019-2023) بلغت نحو 80%، ونمو سنوي في الكمية عن ذات الفترة بنحو 59%.

على جانب آخر، كشف المجلس أن الشركات المصرية أمامها فرص واعدة لمنتج مركزات الطماطم فى عدد من الأسواق، أبرزها السوق الليبي بفرص تصديرية تصل لنحو 33 مليون دولار، والسوق العراقى بفرص تصل لنحو نحو 16 مليون دولار، يليه السوق السعودى بفرص تقدر بنحو 13 مليون دولار، والإمارات بنحو 9.9 مليون دولار.

وأكد المجلس التصديري أن تعزيز الجهود التصديرية يمكن أن يضاعف الحصة السوقية لمصر عالميًا ويرفع عدد الأسواق التى يصل إليها المنتج المصرى من مركزات الطماطم، مطالبا باستغلال الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية، والاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد ورفع الحصة السوقية العالمية.



