سياك للتطوير تتفاوض للاستحواذ على أرض جديدة فى الساحل الشمالى

MENAFN - Al-Borsa News) قالت المهندسة نهلة الإبيارى، العضو المنتدب لشركة سياك للتطوير العقارى التابعة لمجموعة سياك القابضة، إن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى الوقت الحالى ما بين الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية.

أضافت الإبيارى لـ”البورصة”، أن الشركة تتفاوض للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة تتراوح من 50 إلى 300 فدان بالساحل الشمالى، ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى.

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أوضحت أن الشركة تدرس فرصًا استثمارية فى عدد من المدن الجديدة لتطوير مشروعات بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة تتراوح من 100 إلى 400 فدان.

وقالت إن شركة“سياك” ترحب بجميع آليات تنفيذ المشروعات سواء تنفيذ ذاتى أو الشراكة، موضحة أنه من المستهدف طرح مشروع جديد خلال النصف الأول من عام 2025.

أضافت أن الشركة لديها خطة لطرح جزء من أسهم شركة سياك القابضة فى البورصة المصرية خلال عامين بحد أقصى.

أوضحت أن“سياك للتطوير” طرحت مشروع رواية بمدينة الشيخ زايد على مساحة 17 فدانًا باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وقالت الإبيارى، إن إجمالى استثمارات المشروع تبلغ 4 مليارات جنيه، وتبلغ المساحة البنائية 71 ألف متر مربع.

أضافت أن المشروع يضم مجموعة متنوعة من الوحدات منها الشقق السكنية والدوبلكس والتوين فيلا بمساحات مختلفة تتراوح من 68 إلى 296 مترا مربعا.

أوضحت أن شركة“سياك” تعاقدت مع مكتب دار المعمار للتصميم والاستشارات الهندسية لوضع تصميمات المشروع.

وأشارت إلى أن المشروع يقدم عددًا من الخدمات المتنوعة من ضمنها ناد ومنطقة للأطفال وحمام سباحة ومطاعم، ومدرج وبحيرة ومنطقة لإقامة الفعاليات المختلفة وسينما خارجية.

وقالت إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 900 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها المتنوعة من ضمنها مشروعها بالعاصمة الإدارية خلال عام 2025.

وتنفذ شركة سياك عددًا من المشروعات من ضمنها مشروعى أكتوبر هيلا 1 و2، وتلال الجزيرة، والمبنى الإدارى The Central، ومجمع مجرة التجارى ومجمعات Polaris الصناعية.

أضافت الإبيارى، أن“سياك” أسست شركة جديدة بالشراكة مع مجموعة الزامل السعودية، لتعزيز التعاون وتقديم حزمة من المشروعات العقارية المتنوعة بالسعودية.

أوضحت أن الشركة ترحب بالتعاون مع جميع الكيانات الموجودة بالسوق السعودى، سواء مشروعات تنفيذ ذاتى أو بنظام الشراكة مع جهات أخرى.