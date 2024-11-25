سياك للتطوير تتفاوض للاستحواذ على أرض جديدة فى الساحل الشمالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت المهندسة نهلة الإبيارى، العضو المنتدب لشركة سياك للتطوير العقارى التابعة لمجموعة سياك القابضة، إن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى الوقت الحالى ما بين الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية.
أضافت الإبيارى لـ”البورصة”، أن الشركة تتفاوض للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة تتراوح من 50 إلى 300 فدان بالساحل الشمالى، ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى.
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أوضحت أن الشركة تدرس فرصًا استثمارية فى عدد من المدن الجديدة لتطوير مشروعات بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة تتراوح من 100 إلى 400 فدان.
وقالت إن شركة“سياك” ترحب بجميع آليات تنفيذ المشروعات سواء تنفيذ ذاتى أو الشراكة، موضحة أنه من المستهدف طرح مشروع جديد خلال النصف الأول من عام 2025.
أضافت أن الشركة لديها خطة لطرح جزء من أسهم شركة سياك القابضة فى البورصة المصرية خلال عامين بحد أقصى.
أوضحت أن“سياك للتطوير” طرحت مشروع رواية بمدينة الشيخ زايد على مساحة 17 فدانًا باستثمارات 4 مليارات جنيه.
وقالت الإبيارى، إن إجمالى استثمارات المشروع تبلغ 4 مليارات جنيه، وتبلغ المساحة البنائية 71 ألف متر مربع.
أضافت أن المشروع يضم مجموعة متنوعة من الوحدات منها الشقق السكنية والدوبلكس والتوين فيلا بمساحات مختلفة تتراوح من 68 إلى 296 مترا مربعا.
أوضحت أن شركة“سياك” تعاقدت مع مكتب دار المعمار للتصميم والاستشارات الهندسية لوضع تصميمات المشروع.
وأشارت إلى أن المشروع يقدم عددًا من الخدمات المتنوعة من ضمنها ناد ومنطقة للأطفال وحمام سباحة ومطاعم، ومدرج وبحيرة ومنطقة لإقامة الفعاليات المختلفة وسينما خارجية.
وقالت إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 900 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها المتنوعة من ضمنها مشروعها بالعاصمة الإدارية خلال عام 2025.
وتنفذ شركة سياك عددًا من المشروعات من ضمنها مشروعى أكتوبر هيلا 1 و2، وتلال الجزيرة، والمبنى الإدارى The Central، ومجمع مجرة التجارى ومجمعات Polaris الصناعية.
أضافت الإبيارى، أن“سياك” أسست شركة جديدة بالشراكة مع مجموعة الزامل السعودية، لتعزيز التعاون وتقديم حزمة من المشروعات العقارية المتنوعة بالسعودية.
أوضحت أن الشركة ترحب بالتعاون مع جميع الكيانات الموجودة بالسوق السعودى، سواء مشروعات تنفيذ ذاتى أو بنظام الشراكة مع جهات أخرى.
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