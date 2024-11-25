30 مليار جنيه تمويلات ((الأهلى المصرى)) للمشروعات الصغيرة عبر((الأهلى بزنس))

MENAFN - Al-Borsa News) قال سعد محيى الدين صديق، رئيس قطاع عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية لدفع عجلة الإنتاج والتصدير.

أضاف ((محى الدين)) فى تصريحات لـ”البورصة”، أن البنك الأهلى المصرى ضخ تمويلات بقيمة 30 مليار جنيه لنحو 68 ألف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال برنامج الأهلى بزنس منذ إطلاقه قبل 3 سنوات

موضوعات20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى 9 أشهر “فيتش”: نسب كفاية رأس المال تدعم حفاظ البنوك المصرية على أدائها القوى البنوك تسعى للتوسع فى تمويل القطاع الصناعى بالفترة المقبلة

أشار إلى أن إجمالى محفظة تمويلات جهاز تنمية المشروعات للشركات المتوسطة والصغيرة من خلال الأهلى المصرى، بلغت قيمتها 20 مليار جنيه، وجهت لنحو 195 ألف مشروع وذلك منذ بداية تأسيس الجهاز وتعاونه مع الأهلى المصرى.

كشف أن محفظة تمويلات البنك الأهلى المصرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية بلغت 155 مليار جنيه تمويل مباشر، ما يضع البنك فى صدارة أكبر الممولين لتلك الفئة من المشروعات.

لفت إلى أن دراسات الجدوى الجاهزة والخدمات غير المالية التى يقدمها تنمية المشروعات، تساعد الشباب الراغبين فى فتح مشاريع، حيث تمكنهم من معرفة اقتصادية المشروع وشكل السوق والمنافسين والمبيعات المستهدفة وغيرها.

اقترح تكليف جهة معينة أو طرح آلية تتمكن من تعديل قانون 152 للمشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل سنوى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لكى يتم إعادة تعريف تلك المشروعات وفقا للمتغيرات التى تطرأ.

ذكر، أن البنك الأهلى المصرى أول جهة فى مصر طبقت معايير تعريف وحجم الأعمال للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وصل إجمالى قيمة التمويل المستدام بالبنك الأهلى المصرى إلى 354 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، بحسب محمد الأتربى الرئيس التنفيذى للبنك.