30 مليار جنيه تمويلات ((الأهلى المصرى)) للمشروعات الصغيرة عبر((الأهلى بزنس))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال سعد محيى الدين صديق، رئيس قطاع عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية لدفع عجلة الإنتاج والتصدير.
أضاف ((محى الدين)) فى تصريحات لـ”البورصة”، أن البنك الأهلى المصرى ضخ تمويلات بقيمة 30 مليار جنيه لنحو 68 ألف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال برنامج الأهلى بزنس منذ إطلاقه قبل 3 سنوات
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أشار إلى أن إجمالى محفظة تمويلات جهاز تنمية المشروعات للشركات المتوسطة والصغيرة من خلال الأهلى المصرى، بلغت قيمتها 20 مليار جنيه، وجهت لنحو 195 ألف مشروع وذلك منذ بداية تأسيس الجهاز وتعاونه مع الأهلى المصرى.
كشف أن محفظة تمويلات البنك الأهلى المصرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية بلغت 155 مليار جنيه تمويل مباشر، ما يضع البنك فى صدارة أكبر الممولين لتلك الفئة من المشروعات.
لفت إلى أن دراسات الجدوى الجاهزة والخدمات غير المالية التى يقدمها تنمية المشروعات، تساعد الشباب الراغبين فى فتح مشاريع، حيث تمكنهم من معرفة اقتصادية المشروع وشكل السوق والمنافسين والمبيعات المستهدفة وغيرها.
اقترح تكليف جهة معينة أو طرح آلية تتمكن من تعديل قانون 152 للمشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل سنوى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لكى يتم إعادة تعريف تلك المشروعات وفقا للمتغيرات التى تطرأ.
ذكر، أن البنك الأهلى المصرى أول جهة فى مصر طبقت معايير تعريف وحجم الأعمال للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وصل إجمالى قيمة التمويل المستدام بالبنك الأهلى المصرى إلى 354 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، بحسب محمد الأتربى الرئيس التنفيذى للبنك.
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