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محافظ المركزي الهندي: الاقتصاد في وضع جيد

11/25/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) دافع محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، عن مرونة اقتصاد البلاد، مشيراً إلى أنه“في وضع جيد” للتعامل مع التداعيات الناتجة عن الصدمات العالمية الناشئة، وسط تصاعد الحمائية والحروب التجارية خلال الولاية الثانية لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة.

وأشار داس إلى أن“الحمائية والرسوم الجمركية”، بالإضافة إلى“التجزئة الجيواقتصادية”، واختناقات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع بسبب النزاعات، تمثل أكبر التحديات المحتملة لأكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

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وقال في مقابلة أجراها مع صحيفة“فاينانشيال تايمز” من مقر بنك الاحتياطي الهندي في مومباي، إن“هذه أمور لا يمكننا التحكم فيها”.

لكنه أكد أن الهند“في وضع جيد للتعامل مع أي نوع من التداعيات التي قد تنشأ من أي مصادر خارجية”، مشيراً إلى احتياطيات النقد الأجنبي“القوية” البالغة 676 مليار دولار، وأعلى معدل نمو بين الاقتصادات الكبرى.

وأضاف أن“كل ما يحدث داخل الهند يمكننا التأثير عليه إلى حد كبير، أما ما يحدث في الخارج، فعلينا الدفاع ضده”.

التضخم وأسعار الفائدة

يواجه داس، الذي تنتهي فترة ولايته الثانية قبل نهاية العام، ضغوطاً داخلية مع تسارع التضخم الذي تجاوز الحد الأعلى المستهدف للبنك المركزي البالغ 6% في أكتوبر نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء.
وفي ظل هذه الضغوط، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تُبقي لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي على سعر الفائدة الأساسي عند 6.5% في اجتماعها المقبل، ما يجعلها واحدة من البنوك المركزية الكبرى القليلة التي لم تبدأ بعد في التيسير النقدي.

هذا الشهر، جادل وزير التجارة الهندي بأن على بنك الاحتياطي خفض أسعار الفائدة لإعطاء الأولوية للنمو.

وقال داس إن البنك يتوقع أن تبدأ الأسعار في التراجع الشهر المقبل. وأضاف أنه من“الخطير للغاية” تقديم توجيهات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة“مع وجود كل هذه الشكوك”، لكنه أشار إلى أن“التضخم الرئيسي هو هدفنا وهذا أمر منطقي”.

تباطؤ الاقتصاد والأسواق

بدأ الاقتصاد الهندي وأسواق الأسهم في إظهار علامات على التباطؤ.

وساهمت مجموعة من أرباح الشركات الضعيفة للربع السنوي وتباطؤ الاستهلاك الحضري في عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم، مما دفع المؤشرات الرئيسية إلى منطقة التصحيح من ذروتها في سبتمبر.

وتوقعت“جولدمان ساكس” الأسبوع الماضي أن يتباطأ نمو الاقتصاد الهندي إلى 6.3% في عام 2025 مقارنة بتقدير يبلغ 6.7% لهذا العام.

وأبرز محللو البنك انخفاضاً بمقدار نقطتين مئويتين في نمو الائتمان المصرفي خلال الربع الثالث إلى 14.4%، بعد أن أوقف بنك الاحتياطي ما وصفه داس بـ”الحماس المفرط” في الإقراض غير المضمون.

وصف داس الاقتصاد الهندي بأنه“صورة مختلطة”، لكنه أكد أنه“لا يوجد دليل” على أن تدابير بنك الاحتياطي خلال العام الماضي للحد من الائتمان الاستهلاكي، الذي كان ينمو بمعدل يزيد عن 25% في وقت سابق من العام، كانت سبباً في ضعف الاستهلاك الحضري.

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