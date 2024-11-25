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الحسام للسياحة” تطلق هويتها الجديدة

11/25/2024 10:16:50 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت شركة“الحسام” عن تدشين عصر جديد يمثل استراتيجية متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها واستهداف شريحة أوسع من العملاء، حيث تتميز الهوية الجديدة للشركة بأنها تجسد حفاوة الترحيب وكرم الضيافة الذي يتميز به المجتمع السعودي، بالإضافة إلى التمسك بالثقافة السعودية وإرثها العريق.

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