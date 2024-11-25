الحسام للسياحة” تطلق هويتها الجديدة
التاريخ
11/25/2024 10:16:50 AM
(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت شركة“الحسام” عن تدشين عصر جديد يمثل استراتيجية متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها واستهداف شريحة أوسع من العملاء، حيث تتميز الهوية الجديدة للشركة بأنها تجسد حفاوة الترحيب وكرم الضيافة الذي يتميز به المجتمع السعودي، بالإضافة إلى التمسك بالثقافة السعودية وإرثها العريق.
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