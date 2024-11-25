سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، وفي ضوء الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم، لدى استقبال جلالته لعدد من أصحاب الإنجازات والحاصلين على الميداليات في دورة الألعاب المدرسية الدولية "البحرين 2024"؛ أكد المجلس على ما تضمنته كلمة جلالته من تقدير لأبطال البحرين الذين تفوقوا في أدائهم الرياضي
ورفعوا اسم البحرين عالياً على منصات التتويج في دورة الألعاب المدرسية الدولية، والذي يجسّد المستوى المتقدم للرياضة البحرينية، مشيداً المجلس بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في متابعة كافة الجهود التنظيمية لهذه الفعالية الدولية الهامة، ولجميع مساعيهم المخلصة في خدمة وطنهم.
ثم هنأ المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، كما هنأ كل نساء البحرين بهذه المناسبة، مشيراً إلى الدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز تقدم المرأة البحرينية وتنمية مساهماتها في مختلف المجالات الوطنية.
بعدها رحب المجلس بفوز وزارة الداخلية بالمركز الأول في فئة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي، أدى إلى ضبط عدد من شبكات تهريب المخدرات، وذلك ضمن فئات الجائزة التي تنظمها سنويا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مؤكداً أن هذا الإنجاز الأمني جاء بجهود معالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة التي انعكس على تطوير المنظومة الأمنية.
كما أشار المجلس إلى فوز ملف مملكة البحرين باستضافة النسخة 17 لدورة الألعاب العربية 2031 ، مرحبًا باحتضان المملكة لهذه الفعالية الرياضية الهامة، لافتاً إلى الحرص على تهيئة كافة الأسباب لنجاح هذا التجمع الرياضي العربي.
بعد ذلك هنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيساً وحكومةً وشعباً، بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد 53 ، لافتاً إلى ما تشهده الدولة الشقيقة من تقدم وتطور في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبدعم ومساندة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لها مزيداً من الازدهار والتنمية.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء وحدة متكاملة للكشف عن سرطان الثدي.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال قانون مكافحة الفساد.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروعي القانونين العربيين الاسترشاديين لمنع خطاب الكراهية ولحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن المنتجات الحلال بمملكة البحرين والذي يهدف لتقديم خدمات إصدار شهادة الحلال لتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. نتائج المشاركة في اجتماع الدورة الرابعة للمجلس الدولي للتمور.
3. نتائج المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول(أديبك 2024).
4. نتائج المشاركة في الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ COP29.
5. نتائج المشاركة في تنظيم المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لسياحة فن الطهي في مملكة البحرين.
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