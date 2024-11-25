سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.في بداية الاجتماع، وفي ضوء الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، البلاد المعظم، لدى استقبال جلالته لعدد من أصحاب الإنجازات والحاصلين على الميداليات في دورة الألعاب المدرسية الدولية "البحرين 2024"؛ أكد المجلس على ما تضمنته كلمة جلالته من تقدير لأبطال البحرين الذين تفوقوا في أدائهم ورفعوا اسم البحرين عالياً على منصات التتويج في دورة الألعاب المدرسية الدولية، والذي يجسّد المستوى المتقدم للرياضة البحرينية، مشيداً المجلس بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في متابعة كافة الجهود التنظيمية لهذه الفعالية الدولية الهامة، ولجميع مساعيهم المخلصة في خدمة وطنهم.ثم هنأ المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، كما هنأ كل نساء البحرين بهذه المناسبة، مشيراً إلى الدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز تقدم المرأة البحرينية وتنمية مساهماتها في مختلف المجالات الوطنية.بعدها رحب المجلس بفوز وزارة الداخلية بالمركز الأول في فئة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي، أدى إلى ضبط عدد من شبكات تهريب المخدرات، وذلك ضمن فئات الجائزة التي تنظمها سنويا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مؤكداً أن هذا الإنجاز الأمني جاء بجهود معالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة التي انعكس على تطوير المنظومة الأمنية.كما أشار المجلس إلى فوز ملف مملكة البحرين باستضافة النسخة 17 لدورة الألعاب العربية 2031 ، مرحبًا باحتضان المملكة لهذه الفعالية الرياضية الهامة، لافتاً إلى الحرص على تهيئة كافة الأسباب لنجاح هذا التجمع الرياضي العربي.بعد ذلك هنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيساً وحكومةً وشعباً، بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد 53 ، لافتاً إلى ما تشهده الدولة الشقيقة من تقدم وتطور في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبدعم ومساندة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لها مزيداً من الازدهار والتنمية.بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء وحدة متكاملة للكشف عن سرطان الثدي.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال قانون مكافحة الفساد.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروعي القانونين العربيين الاسترشاديين لمنع خطاب الكراهية ولحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن المنتجات الحلال بمملكة البحرين والذي يهدف لتقديم خدمات إصدار شهادة الحلال لتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:

1. نتائج المشاركة في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2. نتائج المشاركة في اجتماع الدورة الرابعة للمجلس الدولي للتمور.

3. نتائج المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول(أديبك 2024).

4. نتائج المشاركة في الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ COP29.

5. نتائج المشاركة في تنظيم المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لسياحة فن الطهي في مملكة البحرين.