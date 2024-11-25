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مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية يصل إلى البلاد

11/25/2024 9:05:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل إلى البلاد اليوم، عبدالله علي اليحيا، مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية، والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار البحرين الدولي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، و الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح، سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

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