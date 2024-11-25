مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية يصل إلى البلاد

مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية يصل إلى البلاد
التاريخ
11/25/2024 9:05:59 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وصل إلى البلاد اليوم، عبدالله علي اليحيا، مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير
الخارجية، والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار البحرين الدولي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، و الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح، سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
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