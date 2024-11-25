إسرائيل تقرر عدم التحقيق مع وزراء حرّضوا على إبادة الفلسطينيين في غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -قررت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، عدم التحقيق في تصريحات وزراء“حرضت على العنف” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية.

وقالت صحيفة“هآرتس” الإسرائيلية، الإثنين:“قررت المستشارة القانونية للحكومة، الأسبوع الماضي، عدم التحقيق في تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع (المُقال) يوآف غالانت، بشأن التحريض المشتبه به على إيذاء المدنيين في قطاع غزة”.

وأضافت:“اتُخذ القرار قبل ثلاثة أيام من قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”، في إشارة إلى معرفة إسرائيل مسبقا بقرار المحكمة.

والخميس، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه“تم تقديم التصريحات التي استعرضها مكتب المستشارة القانونية للحكومة أيضا إلى محكمة العدل الدولية كجزء من دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل” بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ولم تشر“هآرتس” إلى التصريحات المقصودة. وأفادت بأنه“منذ اندلاع الحرب (في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) فحصت نيابة الدولة أكثر من 80 تصريحا أدلى بها مسؤولون إسرائيليون كبار ضد سكان غزة”.

ووفق مراقبين فإن فحص مستشارة الحكومة لهذه التصريحات التحريضية والأنباء عن التحقيق فيها كان الهدف منها التحايل على المحكمة الدولية ومحاولة منع إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ بداية حرب الإبادة، لم تدن السلطات الإسرائيلية أي مسؤول إسرائيلي بتهمة التحريض ضد الفلسطينيين في غزة.