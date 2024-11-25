الثقافة وبلدية البيرة تفتتحان ورشة تدريبية حول مهارات التسويق للمشاريع متناهية الصغر

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - افتتحت وزارة الثقافة وبالتعاون مع بلدية البيرة اليوم الإثنين، ورشة تدريبية بعنوان "مهارات التسويق للمشاريع متناهية الصغر"، بحضور الثقافة عماد حمدان، ورئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب، وذلك في قاعة بلدية البيرة.

وتستهدف الورشة التي نفذها مدير عام التراث إبراهيم علوان مجموعة من الحرفيين الفلسطينيين في مدينة رام الله والبيرة لرفع قدرات ومهارات العاملين في هذا المجال.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان إن هذا اللقاء يمثل خطوة أولى ضمن سلسلة مبادرات ستشمل كافة محافظات الوطن بالتعاون مع حملة التراث، تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر، مثل التطريز اليدوي وصناعة الحرف التقليدية، من تطوير منتجاتهم وتسويقها بشكل أفضل، ما يعزز دور هذه المشاريع كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح حمدان أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي من خلال دعم المنتجات الحرفية مثل التطريز والقش والفخار، مؤكداً أن هذه المنتجات ليست مجرد سلع، بل تحمل قيمة تراثية واجتماعية تعكس الهوية الفلسطينية ، مضيفاً أن النساء اللاتي بدأن العمل في هذه المجالات كهواية يمكن أن يحولنها إلى مصدر دخل مستدام يعزز من استقرارهن الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لنشر التراث الفلسطيني عالمياً، خاصة في مجال التطريز، من خلال دمجه في التصاميم الحديثة للملابس النسائية، معلناً عن وجود مبادرات وشراكات مع دول وجهات دولية تهدف إلى إبراز التراث الفلسطيني بشكل معاصر ومبتكر، مؤكداً التزام الوزارة بدعم هذه المشاريع بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه أكد روبين الخطيب نائب رئيس بلدية البيرة أهمية الشراكة الحقيقية بين البلدية ووزارة الثقافة، والشراكة الدائمة مع المؤسسات المختلفة، مشيراً إلى أن تضافر الجهود يسهم في تحويل المشاريع الصغيرة إلى رافد أساسي للاقتصاد الوطني، من خلال دعم الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج.

مضيفاً أن هذه الورشة تعد خطوة لصقل مهارات الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، في تسويق منتجاتهم