Monday, 25 November 2024 09:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يداهم عددا من المنازل في بيت جالا

11/25/2024 8:10:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن الاحتلال اقتحم منطقة دوار الديسي في المدينة، وفتش عددا من المنازل عُرف منها منزل المواطن جورج فرح.

وفي سياق منفصل، قال المصدر ذاته، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز النشاش بالبوابة الحديدية، وهو المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم، وأغلقت مدخل عش غراب، وهو المدخل الشرقي، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين، ونتج عن ذلك أزمة مرورية خانقة.

MENAFN25112024000205011050ID1108922548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث