الاحتلال يداهم عددا من المنازل في بيت جالا

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن الاحتلال اقتحم منطقة دوار الديسي في المدينة، وفتش عددا من المنازل عُرف منها منزل المواطن جورج فرح.
وفي سياق منفصل، قال المصدر ذاته، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز النشاش بالبوابة الحديدية، وهو المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم، وأغلقت مدخل عش غراب، وهو المدخل الشرقي، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين، ونتج عن ذلك أزمة مرورية خانقة.
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