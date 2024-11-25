الاحتلال يداهم عددا من المنازل في بيت جالا

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن الاحتلال اقتحم منطقة دوار الديسي في المدينة، وفتش عددا من المنازل عُرف منها منزل المواطن جورج فرح.

وفي سياق منفصل، قال المصدر ذاته، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز النشاش بالبوابة الحديدية، وهو المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم، وأغلقت مدخل عش غراب، وهو المدخل الشرقي، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين، ونتج عن ذلك أزمة مرورية خانقة.