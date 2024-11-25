القاهرة: فلسطين تشارك في أعمال المجلس العربي للسكان والتنمية

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN - بمشاركة دولة فلسطين، عقدت الأمانة العامة اليوم الاثنين، الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية برئاسة سوريا، وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة هيفاء أبو غزالة، وبمشاركة عدد من وزراء الإسكان في الدول العربية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار الأول رزق الزعانين، والملحق الدبلوماسي علا الجعب من مندوبية فلسطين بالجامعة.

وقال العكلوك، إن عجز المنظومة الدولية عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة في التاريخ الحديث، يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، إذ تفشل الأمم المتحدة ومنظماتها ومجلس الأمن في تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة وغاياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف، أن الأجيال القادمة ستتذكر تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان والإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال، وعدم استخدام الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق.

وأشاد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، باعتبارهما مسؤولين مباشرين عن جرائم الحرب في قطاع غزة.

ودعا العكلوك، إلى تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة ووزراء الخارجية، بما في ذلك البدء بخطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومقاطعتها اقتصادياً وسياسياً.

بدورها، قالت أبو غزالة، إن جروح العالم العربي تأبى أن تندمل في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الشباب في العالم العربي في الفئة العمرية من 15-29 عاماً يشكلون حوالي 30% من نسبة السكان، أي ما يناهز 110 ملايين نسمة، وأن تمكينهم ليس رفاهية بل ضرورة، وطالبت الأمين العام المساعد، بضرورة إعطاء الشباب الثقة، وتوفير الأدوات التي يحتاجون إليها ليبدعوا ويبتكروا.