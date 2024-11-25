القاهرة: فلسطين تشارك في أعمال المجلس العربي للسكان والتنمية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القاهرة / PNN - بمشاركة دولة فلسطين، عقدت الأمانة العامة اليوم الاثنين، الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية برئاسة سوريا، وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة هيفاء أبو غزالة، وبمشاركة عدد من وزراء الإسكان في الدول العربية.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار الأول رزق الزعانين، والملحق الدبلوماسي علا الجعب من مندوبية فلسطين بالجامعة.
وقال العكلوك، إن عجز المنظومة الدولية عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة في التاريخ الحديث، يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، إذ تفشل الأمم المتحدة ومنظماتها ومجلس الأمن في تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة وغاياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف، أن الأجيال القادمة ستتذكر تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان والإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال، وعدم استخدام الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق.
وأشاد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، باعتبارهما مسؤولين مباشرين عن جرائم الحرب في قطاع غزة.
ودعا العكلوك، إلى تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة ووزراء الخارجية، بما في ذلك البدء بخطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومقاطعتها اقتصادياً وسياسياً.
بدورها، قالت أبو غزالة، إن جروح العالم العربي تأبى أن تندمل في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت إلى أن الشباب في العالم العربي في الفئة العمرية من 15-29 عاماً يشكلون حوالي 30% من نسبة السكان، أي ما يناهز 110 ملايين نسمة، وأن تمكينهم ليس رفاهية بل ضرورة، وطالبت الأمين العام المساعد، بضرورة إعطاء الشباب الثقة، وتوفير الأدوات التي يحتاجون إليها ليبدعوا ويبتكروا.
MENAFN25112024000205011050ID1108922547
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.