قوات الاحتلال تخطر بهدم مساكن وحظائر في خربة الطويل جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشر عائلات بخربة الطويل التابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب نابلس، بهدم مساكنها وحظائر أغنام خلال الأسبوع المقبل.
وقال الناشط بمقاومة الاستيطان في عقربا يوسف ديرية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وأخطرت شفويا العائلات العشرة بنيتها تنفيذ الهدم الأسبوع المقبل، دون تسليمها إخطارات ورقية، مؤكدا أن ذلك سيحول دون قدرة العائلات على تقديم اعتراضات أمام محاكم الاحتلال.
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