قوات الاحتلال تخطر بهدم مساكن وحظائر في خربة الطويل جنوب نابلس

وقال الناشط بمقاومة الاستيطان في عقربا يوسف ديرية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وأخطرت شفويا العائلات العشرة بنيتها تنفيذ الهدم الأسبوع المقبل، دون تسليمها إخطارات ورقية، مؤكدا أن ذلك سيحول دون قدرة العائلات على تقديم اعتراضات أمام محاكم الاحتلال.

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