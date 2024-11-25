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قوات الاحتلال تخطر بهدم مساكن وحظائر في خربة الطويل جنوب نابلس

11/25/2024 8:10:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشر عائلات بخربة الطويل التابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب نابلس، بهدم مساكنها وحظائر أغنام خلال الأسبوع المقبل.

وقال الناشط بمقاومة الاستيطان في عقربا يوسف ديرية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وأخطرت شفويا العائلات العشرة بنيتها تنفيذ الهدم الأسبوع المقبل، دون تسليمها إخطارات ورقية، مؤكدا أن ذلك سيحول دون قدرة العائلات على تقديم اعتراضات أمام محاكم الاحتلال.

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