متحدثون يطالبون بمساءلة إسرائيل عن جرائمها ضد النساء وحقوق الإنسان

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - دعا متحدثون اليوم الاثنين، إلى مساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق النساء وضد حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص الذي دعت إليه وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون المرأة، لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، لاطلاعهم على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المرأة الفلسطينية في ظل حرب الإبادة والتهجير، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية المرأة وتمكينها.

ودعا مساعد الخارجية عمر عوض الله الدبلوماسيين إلى مساءلة دولهم التي هي عضو في الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لإسرائيل عن جرائمها، وتمكين مسار المساءلة ضدها عن جرائمها ضد حقوق الإنسان والنساء.

وقال عوض الله، إن انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت هام لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وحاولت فلسطين منذ انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية بناء البنية التحتية لحقوق الإنسان، في حين عمدت إسرائيل إلى تدمير البنية التحتية لحقوق الإنسان وقتل النساء والأطفال والشيوخ.

وأضاف أن المرأة الفلسطينية كانت دوما حامية المشروع الوطني وأكثر الفئات تضررا في المجتمع الفلسطيني، والعالم يشاهد المجاعة والإبادة الجماعية للمواطنين في قطاع غزة في حين توقف آلاف الشاحنات على المعابر، وذلك لشح الأخلاق والاهتمام بالقانون الدولي في إسرائيل.



وأكد ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وبحق المرأة، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.

من جانبها، قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إن الاجتماع يتزامن اليوم مع إطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، ثمة واقع جديد، نشهد الآن تآكلا مفاجئا ومكثفا للالتزامات التي تدعم الحفاظ على السـلم والأمن الدوليين، ما يشكل خرقاً جوهرياً لحقوق النساء، والأطفـال، وكبار السـن، وذوي الإعاقة، ويقوّض حلمنا بإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة والوحدة الجغرافية والديمغرافية، استناداً إلى فتوى محكمة العـدل الدولية، والقـرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض المحتلة.

واستعرضت الخليلي حقائق محدثة حول تداعيات حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والعدوان المستمر على الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضافت أن سياسات القتل أفضت إلى قتل عدد غير مسبوق من النساء، وتسببت في إصابة مئات الآلاف من النساء بإصابات تغير مجرى حياتهن، كما تدهورت الصحة الإنجابية، والجنسية، والنفسية، وازدادت أعباء الرعاية، وأصبحت النساء أكثر غربةً عن المحيط الاجتماعي بفعل موجات النزوح القسري المتكرر، وتفشي الأمراض المعدية، وتواجه النساء خطر المجاعة مع استمرار سياسات التجويع والتعطيش، والحرمان من التعليـم، وضعف خدمات الرعاية الصحية أو الاجتماعية، إلى جانب الصدمات النفسية التي تترك تفاصيلها على أفراد الأسرة كافة، والاستيلاء على

الأراضي، وتدمير الممتلكات التي تملكها أو تديرها النساء، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين النساء والشابات، والحواجز، والبوابات، والمعابر العسكرية، التي تقوض حرية الحركة وتمنع النساء والفتيات من الوصول إلى مراكز الخدمات الرئيسية، هذا إلى جانب التفتيش العاري والحاط بالكرامة، والإعدام بدم بارد.

كما تواجه النساء والفتيات اليوم جريمة الإخفاء القسري، وعــربدة المستعمرين بالإضافة إلى الجرائم بحق الأسيرات بما فيها: (القتل، والتعذيب، وإهدار الكرامة، والتفتيش العاري، والاغتصاب، والحـرمان).

ودعت الخليلي إلى ضرورة العمل على الصعد والمستويات القـانونية كافة، والحقوقية، والدبلوماسية، لإعلاء صوت الضحايا والناجيات من عنف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والعمـل الفوري لأجل وقف إطلاق النـار على نحو دائـم، وضـمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات المنقذة للحيـاة بلا شـروط وعلى نطـاق واسع لتصبح متاحة لكل امرأة، وطفل، وكبير في السن، أو ذي إعاقة.

وشددت على ضرورة أن تتخذ الدول التي يمثلونها –الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنـيف– خطوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائـم ومنع إفلاتهم من العقــاب، ودعم تنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مرتكبي جرائم الحرب، وأن تستخدم أصواتها ونفوذهـا في الأجهزة الرئيسية للأُمم المتحدة، وفي لجـان الاتفاقيات وهيئاتها، لـتبني قرارات وتوصيـات تكفل حماية المرأة الفلسطينية وتسـاعدها على التعافي، وتدعم استعادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، والمجتمع المدني، لقدرتها التشغيلية لأجل القيام بدورها الإنساني.

وطالبت الدبلوماسيين وممثلي البعثات الدبلوماسية بتعميم هذه المعلومات والحقائق على دولهم وممثليهم في الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة المرأة.

وأعربت عن أملها في أن تدعم الدول قراراً يقضي بابتــعاث لجان استشارية ومقـررين خاصين للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية الممنهجة التي تُرتكب بحق المرأة في فلسطين، بالإضافة إلى دعم قرار دولي يجسد الدولة الفلسطينية ويُمكّنها من بسط سيادتها الكاملة على أرضنا المحتلة، كشــرط أساسي لتحقيق العدالة والمساواة، وضمان جودة الحياة للمرأة الفلسطينية.

من جانبها، دعت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتـصــار الوزير، إلى

محاسبة إسرائيل على جرائمها ومعاقبتها بناءً على قراري محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية.

وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وفتح المعابر لإيصال المساعدات، وإطلاق سراح الأسرى خاصة من النساء والأطفال، ومواصلة دعم الأونروا.

وأشارت إلى أن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا تحصد مئات المدنيين جلهم من النساء والأطفال يوميا، وتدمر المنازل والمدارس والجامعات وتقتل آلاف الشهداء، 75% بينهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن النساء تواجه شتى أشكال العنف، وتعاني ارتفاع الإجهاض، وولادة أجنة ميتة أو ولادة مبكرة، وارتفاع الوفيات في ظل نقص المياه اللازمة للاستحمام، ونقص الفوط الصحية.

وقدمت وزارة شؤون المرأة عرضا عن أثر النزوح قسريا على النساء والفتيات والظروف النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية للنساء والفتيات منذ العدوان، وتضمن الاجتماع عرضا لفيديوهات تناولت إحصائيات العدوان على قطاع غزة البشرية والمادية، وانعكاس العدوان على النساء، وفيديو لشهادات حية توثق تعرض النساء للاعتداء والتهديد والتعرية، وفيديو يوثق جرائم المستعمرين واعتداءاتهم على المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله.