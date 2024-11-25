شؤون المرأة تصدر تقريراً حول أثر النزوح القسري على النساء والفتيات

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أصدرت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، تقريراً يرصد الآثار النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية للنزوح القسري على النساء والفتيات.

ويستكشف التقرير، الذي أطلقته الوزارة تزامناً مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، تداعيات النزوح القسري على النساء والفتيات بالأرقام والإحصائيات، وعلى حياتهن وحقوقهن ومستقبلهن، كما يركز على أوجه التركيز والعمل لسد فجوات البيانات والمعرفة التي تعتبر اساسية في إيجاد الحلول الفورية والفعالة التي تعالج مخاطر هذه التاداعيات على مجتمع أكمله ببنيته ونسيجه.