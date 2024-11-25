شؤون المرأة تصدر تقريراً حول أثر النزوح القسري على النساء والفتيات

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أصدرت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، تقريراً يرصد الآثار النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية للنزوح القسري على النساء والفتيات.
ويستكشف التقرير، الذي أطلقته الوزارة تزامناً مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، تداعيات النزوح القسري على النساء والفتيات بالأرقام والإحصائيات، وعلى حياتهن وحقوقهن ومستقبلهن، كما يركز على أوجه التركيز والعمل لسد فجوات البيانات والمعرفة التي تعتبر اساسية في إيجاد الحلول الفورية والفعالة التي تعالج مخاطر هذه التاداعيات على مجتمع أكمله ببنيته ونسيجه.
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