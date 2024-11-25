ببجي موبايل تكشف عن تحديثات مثيرة في الإصدار 3.5

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) التحديث يتضمن إضافة إقليم آيسماير، مع فرصة لمواجهة تنين الجليد الأسطوري، واستكشاف الكنوز المخفية، وغيرها الكثير.
طور اللعب الكلاسيكي يقدم منطقة تصوير تذكارية لبطولة ببجي العالمية 2024، بالإضافة لتحديثات منصة الرقص على جزيرة البداية في ارانغل، وقاذفة قنابل دخانية وإضافات خيول جديدة.
تحديثات جديدة تثري تجربة اللاعبين في عالم العجائب، بما في ذلك الجدران القابلة للكسر والمركبات الرائعة، بالإضافة للأسلحة الأسطورية الرائعة.
عالم ميترو رويال يستقبل عدواً جديداً، وأجواء جليدية مميزة تزين وضع المنزل، مع مجموعة من العناصر الأسطورية في الدورة 7 من الموسم 21
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بغداد، العراق- 25 نوفمبر 2024:
تستعد ببجي موبايل، إحدى أشهر ألعاب الهواتف المحمولة في العالم، لإطلاق تحديث الإصدار 3.5 الذي سيُضيف مجموعة من التحسينات المثيرة، لتعزيز تجربة اللاعبين. وسيكون التحديث متاحاً لغاية 7 يناير، حيث يتحتّم على اللاعبين الاستعداد لمواجهة البرد القارس، والانتصار على تنين الجليد الأسطوري، واكتشاف الكنوز المخفية في أرجاء إقليم آيسماير الجديد. كما سيحظى عشاق اللعبة بتحديثات جديدة في وضع المنزل، وميزات رائعة في عالم العجائب، بالإضافة إلى عناصر أسطورية جديدة في الدورة السابعة من الموسم 21. ويشمل التحديث أيضاً عدواً جديداً، وعناصر قابلة للجمع، وتحسينات مذهلة في ميترو رويال.
ويضيف تحديث ببجي موبايل الإصدار 3.5 أجواءً حماسية إلى طابعه الجليدي من خلال مركبات جديدة ومميزة وعناصر رائعة داخل اللعبة. ولزيادة الإثارة، تعاونت ببجي موبايل مع فريق فالكونز للترويج للإصدار الجديد عبر تحدي "ليزر تاغ" المليء بالإثارة. وتم تصوير الحدث في موقع ببجي موبايل بالتعاون مع سبيستون في الرياض، وقد تصدر قائمة الفيديوهات الرائجة على يوتيوب الأسبوع الماضي. لمشاهدة الفيديو الكامل من خلال الرابط.
ويقدم إقليم آيسماير تحدياً استثنائياً عبر خرائط ارانغل وليفيك وفيكيندي في التحديث 3.5. وسينطلق اللاعبون إلى فروستهايم لخوض معارك مثيرة في قلعة الزعماء، بالإضافة إلى استكشاف أراضي ترويض الوحوش وما تخبئه من مفاجآت مذهلة. أما في مناجم البلورات السحرية، سيكون لدى اللاعبين فرصة لاكتشاف مكافآت ثمينة وفتح صناديق البلورات السحرية التي تحتوي على مستلزمات استثنائية، ما يغير تجربة اللعب بشكل كامل.
وللاعبين الذين يبحثون عن تحدٍ إضافي، يقدم وكر التنين؛ المُتاح فقط في ارانغل؛ الفرصة لمواجهة تنين الجليد الأسطوري. وباستخدام مفتاح بوابة الجليد، يمكن لثلاث فرق من اللاعبين دخول الوكر في محاولة لهزيمة التنين الجليدي وفتح خزينة الكنوز الخاصة به. وفي حال سقط اللاعبون في المعركة ضد التنين، لن تعتبر تلك نهاية المعركة، حيث سيتمكنون من العودة إلى الحياة، وحصد الغنائم، وتحقيق الفوز.
ويحتوي إقليم آيسماير على الكثير من العجائب الرائعة، مثل رمح فروست سول؛ الذي يسمح للاعبين بالانتقال الفوري وإنشاء نطاقات جليدية تبطئ الأعداء، ومطرقة فروست سول؛ وهي سلاح قريب يعزز الدفاعات من خلال خلق جدران جليدية. كما يمكن للاعبين تجربة مركبتين جديدتين: مركبة الماموث، وهي مركبة ضخمة قادرة على حمل أربعة لاعبين، مع نقاط ضعف مكشوفة يمكن استهدافها لإضعاف المركبة، ومركبة النمر، وهي مركبة سريعة للاعبين اثنين تدعم إطلاق النار أثناء الركوب، والانزلاق، والقفز، ما يجعلها خياراً مثالياً لمغامرات الهروب السريع أو المطاردات.
ويقدم تحديث الإصدار 3.5 أيضاً مجموعة من التحسينات في طور اللعب الكلاسيكي، ما يعزز تجربة عشاق ببجي موبايل. وسيتمكن اللاعبون من المشاركة في رقصة الانتصار على منصة الرقص الملونة أثناء انتظار المباريات بجزيرة البداية في ارانغل. وسيحظى اللاعبون بموجب التحديث فرصة إضافة الخيول بشكل دائم إلى طور اللعب الكلاسيكي عبر خرائط متعددة، إذ يمكن لهذه الخيول عبور الأراضي الوعرة، السباحة، القفز، والانخراط في المعارك المثيرة. كما تم تعزيز الخيارات التكتيكية بإضافة قاذفة القنابل الدخانية M79. ومع قُرب انطلاق بطولة ببجي موبايل العالمية 2024 المقبلة، تم إضافة أماكن تصوير البطولة في ارانغل وليفيك، مما يتيح للاعبين فرصة التقاط أروع الصور واللحظات الاستثنائية. كما تم تحويل عدة عناصر من أسلوب اللعب الكلاسيكي إلى طابع البطولة العالمية استعداداً لانطلاق الحدث المرتقب في العام الجاري.
وسيشهد عالم العجائب إضافة مجموعة من الميزات الرائعة في التحديث الجديد، إذ تُضفي الجدران القابلة للكسر بُعداً تكتيكياً جديداً للمباريات الفردية (لاعب ضد لاعب)، بينما تقدم خريطة المدينة المُتداعية؛ في طور لعب الساحة متعددة اللاعبين؛ تجربة فريدة تكون فيها الجدران والمباني والهياكل قابلة للتدمير، ما يحول المدينة إلى ساحة معركة محفوفة بالمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تأتي خريطة معركة القناص المُحترف بمواجهاتٍ مثيرة بين القناصين ضمن مبانٍ قابلة للتدمير، ما يختبر قدرة الفرق على المناورة بين التحصينات القابلة للتحطيم والتكيف السريع لتحقيق الفوز. ويتضمن التحديث أيضاً علامة تبويب للتصميمات الرائجة، التي تبرز الإبداعات التي تسحق التجربة، إلى جانب ميزة إنشاء المباني الذكية، التي تمكّن اللاعبين من إنشاء مستودعات ومباني سكنية بسهولة وسرعة.
كما سيشهد عالم ميترو رويال صعود تهديد جديد مع تحديث الإصدار 3.5، حيث سيجوب نمر السميلودون الأسطوري مناطق ميناء الضبابوالقاعدة القطبية، ما يضفي لمسة من التشويق والإثارة إلى مغامرات اللاعبين. وستكون صناديق الشتاء؛ التي تحتوي على العديد من العناصر الرائعة؛ متاحة في هذه الخرائط. وسيتمكن اللاعبون من استخدام صندوق العتاد المُحسّن لتخزين العناصر بشكل أكثر كفاءة، ما يعزز التنسيق باستخدام ميزة التحديد الخاصة بصناديق الإمدادات.
ويحمل وضع المنزل في جعبته العديد من التحديثات أيضاً، حيث تضفي الأجواء الموسيقية الشتوية طابعاً خاصاً على تجربة اللعب. وسيتمكن اللاعبون من التفاعل مع ليلي، المساعدة الجديدة في المنزل، والتي تأتي مع حركات وإيماءات وملابس حصرية. كما يمكنهم الاستمتاع بتصاميم الحصون الشتوية مثل قلعة الشمال الفاخرة وقلعة الخليج البحري، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الشراء أو عبر عجلة الحظ في تواريخ محددة. وبالإضافة لما سبق، تتيح ميزة دمج الأثاث المُكرر للاعبين زيادة نقاط الازدهار، ما يجعل تجربة إدارة المنزل أكثر روعةً.
وأخيراً، يضيف تحديث الدورة السابعة من الموسم 21 مجموعة من العناصر الأسطورية الجديدة، بما في ذلك نظارات C7S21، زي C7S21، قناع C7S21، غطاء C7S21، وسلاح MG3 C7S21. كما تم تحديث المتجر الموسمي ليتضمن مظلة C7S21، مع إضافة مكافآت جديدة لمستويات الموسم الكلاسيكي والعادي، ما يمنح اللاعبين حوافز إضافية لتطوير مستواهم.
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سيكون تحديث الإصدار 3.5 من ببجي موبايل متاحاً لغاية 7 يناير. ويمكن تحميل اللعبة والاستمتاع بأجواء المعارك الملحمية مجاناً على App Store وGoogle Play Store.
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