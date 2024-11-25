طلبة غزة يدوسون مخططات الاحتلال لتجهيلهم بالالتحاق بالمبادرات التعليمية

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - داس طلبة المدارس في غزة على مخططات التجهيل التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضها، إذ التحقوا بمبادرات التي تنظم في خيام النزوح، وما تبقّى من مدارس.

والتحق مئات الطلبة بالحلقات الدراسية في شتى مناطق النزوح المنتشرة في قطاع غزة التي جاءت بدعم من عدة مؤسسات دولية كمنظمة "اليونسيف"، وأخرى بمبادرة فردية، رغم انشغال معظمهم بتعبئة المياه والوقوف في طوابير طويلة للحصول على الخبز والطعام.

وقال مسؤول إحدى مبادرات التعليم في مدينة حمد شمال غرب محافظة خان يونس أسامة الجزار، إنه قام بمبادرة شخصية لتعليم طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" مواليد 2006، بعد أن أعلنت الجهات الداعمة للتعليم في القطاع عدم تمكنها من تغطية تعليمهم.

وأشار الجزار إلى أن هذه المبادرة تضم نخبة من المعلمين مكونة من 16 معلمًا ومعلمة يعلّمون الطلبة في الخيام وتحت ما تبقّى من مظلات العمارات في مدينة حمد من أجل تجاوز المحنة التي يمر بها شعبنا، وكذلك من أجل حصولهم على شهادة الثانوية العامة.

ولفت إلى أنه التحق بتلك المبادرة أكثر من 250 طالبًا وطالبةً، آملًا أن تجد دعمًا من أجل التخفيف عن الملتحقين بها وإيجاد بيئة مناسبة للتعليم.

وأضاف أن هناك مبادرة ثانية وهي "مبادرة إشراقة أمل" تهتم بالطلبة من الصف التمهيدي 2019 مرورًا بالصف الأول حتى الصف الرابع الأساسي، وتضم 35 معلمًا ومعلمة، وما يقارب الـ 1200 طالب، وهي تعمل بنظام ثلاث فترات يوميًا، وسيتم فيها تعليم الرزم المقررة من وزارة التربية والتعليم العالي.

من جانبه، قال رئيس فريق خادم نضال الرنتيسي، إن هذه المبادرة تعمل على فتح ساحة آمنة للتعليم والترفيه، حيث يتم العمل على حماية مستقبل الأطفال في مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الناجمة عن سياسات الاحتلال الرامية إلى التجهيل، مشيرًا إلى أن التعليم حق لا يمكن التنازل عنه، وهو مسؤولية مجتمعية ووطنية تقع على عاتق الجميع.

وأضاف الرنتيسي، أن المساحة الجديدة في مدينة حمد التي تم أُنشئت بالتعاون مع فريق "إشراقة أمل" برعاية مؤسسة "أنيرا"، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة تجمع بين المعرفة والمرح، ما يعزز النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، ويساهم في بناء جيل واع ومتعلم. وتُظهر هذه المبادرة أهمية التكافل الاجتماعي لتوفير مستقبل أفضل للأطفال رغم كل التحديات.

وافتُتح في خان يونس العديد من المدارس في الخيام، وأخرى فيما تبقّى من مباني المدارس وهي غير آمنة ولا تصلح للتعليم وتحفها المخاطر من كل جانب، إلا أن الطلبة يصرون على الالتحاق بها رغم افتقارها إلى أي أثاث مدرسي ولا قرطاسية، في مشهد يعيد إلى الأذهان نظام الكتاتيب القديمة حيث يجلس الطلبة على الأرض ويكتب المعلمون على جدران الفصل إن وُجدت أو على لوح من الصفيح أو من خلال عملية التلقين شفهيًا والكتابة على الدفاتر وكراسات الطلبة التي لا يمتلكها الكثير منهم.

وتضم تلك المدارس الطلبة من كلا الجنسين بواقع ثلاثة أيام للطلاب وثلاثة أخرى للطالبات، وتفتقر هذه المبادرات إلى الفصول والخيام الكافية للتعليم، فتم تقسيم اليوم الدراسي إلى أربع فترات موزعة، كل فترة ساعتين بواقع ثلاث حصص يوميًا يتم فيها تععليم المواد الأساسية كاللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، ويتخللها استراحة لمدة عشر دقائق بين الحصتين الثانية والثالثة.

وقالت معلمة اللغة العربية نائلة محمود إنها التحقت بإحدى مبادرات التعليم من أجل إيصال رسالة العلم التي حملت أمانة توصيلها إلى الطلبة ومن أجل بناء جيل متعلم حاول الاحتلال بكل ما أوتي من قوة تجهيله من خلال قتل الطلبة والمعلمين أولًا، ومن خلال قصف الجامعات والمدارس ورياض الأطفال ونسفها.

وذكرت محمود، أنه يوجد إقبال كبير من الطلبة للالتحاق بتلك المبادرات خاصة أنها تقدم زبدة المنهاج الدراسي الذي لخصته لجنة المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي، في رزم مختصرة تضم في طياتها أهم ما تحتويه المادة التعليمية من أجل استدراك ما فات.

ولفتت إلى أن الملتحقين بهذه المبادرات سيحصلون على شهادة عامين من خلال حصول الطالب في الفصل الأول على شهادة العام الذي كان مقيدًا فيه قبل الحرب، وفي الفصل الثاني يحصل على شهادة العام الذي من المفترض أن يكون مقيدًا فيه هذا العام، وبذلك يكون الطالب قد تجاوز عامين دراسيين كاملين، وحصل على أهم المواد التعليمية حسب خطة الوزارة التي أقرتها لاستدراك طلبة القطاع ما فاتهم.

ومن جانبه، أشار المرشد التربوي علي حمدان إلى أن هذه المبادرات جيدة بالنسبة إلى الطلبة من الناحية النفسية والعقلية والجسمانية، خاصة بعد انقطاعهم عن الدراسة لفترة تزيد على العام فقدوا خلالها الكثير من العلم وبناء الشخصية، آملًا أن يتمكن باقي الطلبة من كلا الجنسين من الالتحاق بقطار التعليم.

وأضاف، أن الأسبوع الأول خُصص للترفيه عن الطلبة والتمهيد لما هو آتٍ بعد هذا الانقطاع الطويل، ومن أجل تذليل الصعاب أمامه لاستعادة بعض من حياتهم السابقة قبل الحرب، ومحاولة دمجهم من جديد في المدارس.

وقال الطالب محمد حسين في الصف الثامن، إنه التحق بمبادرات التعليم التي تدعمها وزارة التربية والتعليم ومؤسسات دولية تهتم بالطفولة والتعليم رغم الخطر الذي يعيشه هو وأقرانه، بسبب الحرب الإسرائيلية واستهداف المدارس بشكل دائم وقصف الخيام.

ولفت إلى أن السلاح الذي نحارب به مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتجهيل شعبنا هو سلاح الالتحاق بالتعليم والحصول على الشهادات التي تعد الخطوة الأولى في طريق بناء دولتنا والتحرر من الاحتلال.

من جانبه، قال الطالب يوسف مطر، إن عائلته مكونة من تسعة أفراد ونزحت من محافظة غزة بفعل الحرب، واستقر بها المطاف في "دكان"، وإنهم عائلة تحب العلم والتعلم وقد التحق هو وإخوانه وأخواته السبعة بمبادرات التعليم من أجل استدراك ما فاتهم في العامين الماضي والحالي رغم انشغالهم بجمع الحطب تارة وتعبئة المياه والاصطفاف في طابور التكية والخبز تارة أخرى، متمنيًا أن تكون هناك بيئة تعليمية أفضل من البيئة الحالية، خاصة أنهم يجلسون على الأرض وأن الأجواء الباردة بدأت تتسلل إليهم رويدًا رويدًا.

وأضاف: لدي شقيقتان في الثانوية العامة، ولأننا نعيش في دكان والمكان ضيق، نقضي أنا وإخوتي الصغار أغلب نهارنا في الشارع على باب الدكان من أجل خلق بيئة مناسبة لهم للدراسة، خاصة أن أخواتي متفوقات في الدراسة.

يشار إلى أن عدوان الاحتلال حرم أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يضاف إليهم أكثر من 58 ألفاً يُفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي الجديد، فضلا عن 39 ألفاً ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.

وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 25,000 طفل ما بين شهيد وجريح، منهم ما يزيد على 10,000 من طلبة المدارس، وسط تدمير 90% من مباني المدارس الحكومية البالغ عدد أبنيتها 307.

فيما تحولت أغلبية المدارس التي تديرها "الأونروا" (نحو 200) في قطاع غزة، إلى مراكز إيواء للنازحين، كما تعرضت 70% منها للقصف، حيث تم تدمير بعضها بالكامل، وتضررت أخرى بشكل كبير، وحسب الأونروا فإن ‏أربعة من كل خمسة مبانٍ مدرسية في غزة تعرضت لضربات مباشرة أو تضررت، كما تحولت أغلبية المدارس الحكومية القائمة أو شبه القائمة لمراكز إيواء تضم في جنباتها آلاف النازحين، الأمر الذي يعيق الانتظام بالعملية التعليمية.

ولم يحالف عشرات آلاف الطلبة في قطاع غزة الحظ بالالتحاق بالمبادرات التعليمية لعدم قدرة هذه المبادرات على استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة، وعدم وجود أماكن آمنة تحتضنهم، وعدم وجود بيئية تعليمية سليمة، ولا يزالون ينتظرون الظروف الملائمة للتعليم للالتحاق بها.