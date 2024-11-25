الإمارات تعلن هوية المشتبه بهم في قتل الحاخام الإسرائيلي: ثلاثة من أوزبكستان

MENAFN - Palestine News ) أبو ظبي / PNN - أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الإثنين، أن الأشخاص الثلاثة المشتبه في أنهم قتلوا حاخاما إسرائيليا هم من أوزبكستان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "وام".

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية بيانا جاء فيه في أن "السلطات الأمنية المختصة كشفت عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية.

وجاء في بيان الوزارة أن المشتبه بهم هم: أولمبي توهيروفيتش (28 عاما)، ومحمود جون عبد الرحيم (28 عاما)، وعزيز بيك كاملوفيتش (33 عاما)".

وقالت الوزارة إن السلطات الأمنية المختصة شرعت في إجراء التحقيقات الأولية مع المشتبهين بارتكاب جريمة قتل الحاخام تسفي كوغن تمهيدًا لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وشددت على "حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة".

وأشادت "بيقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة إجراءاتها التي كفلت الكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقبض عليهم في مدة وجيزة، وكفاءتها في التعامل مع المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مجتمع الإمارات".

وفي وقت سابق اليوم، استبعد مسؤولون إسرائيليون أن تكون إيران هي التي تقف وراء قتل مبعوث حركة "حَباد" الدينية الإسرائيلية، كوغن، في الإمارات، وقالوا إنه من الجائز أن "جهات إرهابية أخرى" قتلته، حسبما نقلت عنهم الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين.

والأحد، أعلنت الإمارات أنها أوقفت ثلاثة مشتبه بهم بعد مقتل رجل الدين الإسرائيلي في واقعة وصفتها إسرائيل بأنها "هجوم إرهابي معاد للسامية". وعثرت السلطات الإماراتية، الأحد، على جثة كوغن (28 عاما) بعدما فقد أثره منذ الخميس في الإمارات حيث كان يقيم، ما أثار سخطا في إسرائيل.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن "السلطات الإماراتية المختصة تمكنت في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل" كوغن. وحينها، لم تقدم الداخلية الإماراتية تفاصيل عن الموقوفين، لكنها قالت إنه "سيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات".

وحتى قبل إعلان توقيف المشتبه بهم، أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان مشترك، أن مقتل كوغن "عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية"، مشيرين إلى أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها "حتى تتحقق العدالة ويُحاسب المسؤولون عن مقتله".

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأحد، "تم تنفيذ هذه الجريمة في الإمارات العربية المتحدة. إن قتل مواطن إسرائيلي ومبعوث حاباد هو هجوم إرهابي بشع معاد للسامية". وأضاف "ستستخدم دولة إسرائيل كل الوسائل، وستتعامل مع هؤلاء القتلة ومن أرسلوهم إلى أقصى حد يسمح به القانون، لن يفلت منهم أحد".

وأكد نتنياهو التعاون مع الإمارات وقال "سنعزز العلاقات بيننا في مواجهة محاولات محور الشر للإضرار بعلاقة السلام بيننا". وأضاف "ندعمهم وسنعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وجددت إسرائيل تحذيرها للإسرائيليين بتجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات ونصحت مواطنيها الموجودين في هذا البلد باتخاذ احتياطات إضافية.

ونددت الولايات المتحدة الأحد بمقتل كوغن، واعتبر البيت الأبيض أن مقتله "جريمة مروعة". ,قال البيت الأبيض إنه يقوم بالتنسيق عن كثب مع إسرائيل والإمارات بعد مقتل الحاخام تسفي كوغن في الإمارات.