وقفة احتجاجية في مخيم قلنديا رفضا لقرارات الاحتلال التي تستهدف الأونروا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - نظم عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام عيادة وكالة الغوث في مخيم قلنديا شمالي القدس.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية استجابة لدعوة اللجنة الشعبية والمؤسسات الأهلية والشخصيات الاعتبارية في مخيم قلنديا، رفضا لقرارات الاحتلال الأخيرة التي تستهدف (الأونروا).
وأفادت مصادر محلية، بأن الوقفة الاحتجاجية هي جزء من سلسلة من التحركات الشعبية التي تهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي والاحتلال للتراجع عن تلك القرارات التي تهدد استمرارية الخدمات التي تقدمها الوكالة، والتي تشمل الرعاية الصحية والتعليمية والإغاثية.
MENAFN25112024000205011050ID1108922176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.