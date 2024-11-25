وقفة احتجاجية في مخيم قلنديا رفضا لقرارات الاحتلال التي تستهدف الأونروا

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - نظم عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام عيادة وكالة الغوث في مخيم قلنديا شمالي القدس.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية استجابة لدعوة اللجنة الشعبية والمؤسسات الأهلية والشخصيات الاعتبارية في مخيم قلنديا، رفضا لقرارات الاحتلال الأخيرة التي تستهدف (الأونروا).

وأفادت مصادر محلية، بأن الوقفة الاحتجاجية هي جزء من سلسلة من التحركات الشعبية التي تهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي والاحتلال للتراجع عن تلك القرارات التي تهدد استمرارية الخدمات التي تقدمها الوكالة، والتي تشمل الرعاية الصحية والتعليمية والإغاثية.