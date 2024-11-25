أهالي يعبد يشيعون جثماني الشهيدين أحمد زيد ومحمد حمارشة

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - شيع أهالي بلدة يعبد جنوب جنين، اليوم الاثنين، جثماني الشهيدين أحمد زيد ومحمد حمارشة اللذين استُشهدا مساء أمس خلال اقتحام الاحتلال للبلدة.

وانطلق موكب التشييع من المركز الطبي في يعبد، حيث نُقل جثمانا الشهيدين إلى منزلي عائلتيهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين أحمد زيد (20 عاماً)، والطفل محمد حمارشة (13 عاماً)، في المسجد الكبير في البلدة قبل مواراتهما الثرى.

وردد المشيعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال في محافظات الضفة ومحافظة جنين بشكل خاص ومجازر الاحتلال في غزة.

وباستشهاد حمارشة وزيد، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 إلى 796 بينهم 168 طفلا.