أهالي يعبد يشيعون جثماني الشهيدين أحمد زيد ومحمد حمارشة

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - شيع أهالي بلدة يعبد جنوب جنين، اليوم الاثنين، جثماني الشهيدين أحمد زيد ومحمد حمارشة اللذين استُشهدا مساء أمس خلال اقتحام الاحتلال للبلدة.
وانطلق موكب التشييع من المركز الطبي في يعبد، حيث نُقل جثمانا الشهيدين إلى منزلي عائلتيهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين أحمد زيد (20 عاماً)، والطفل محمد حمارشة (13 عاماً)، في المسجد الكبير في البلدة قبل مواراتهما الثرى.
وردد المشيعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال في محافظات الضفة ومحافظة جنين بشكل خاص ومجازر الاحتلال في غزة.
وباستشهاد حمارشة وزيد، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 إلى 796 بينهم 168 طفلا.
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