Monday, 25 November 2024 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أهالي يعبد يشيعون جثماني الشهيدين أحمد زيد ومحمد حمارشة

11/25/2024 7:08:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - شيع أهالي بلدة يعبد جنوب جنين، اليوم الاثنين، جثماني الشهيدين أحمد زيد ومحمد حمارشة اللذين استُشهدا مساء أمس خلال اقتحام الاحتلال للبلدة.

وانطلق موكب التشييع من المركز الطبي في يعبد، حيث نُقل جثمانا الشهيدين إلى منزلي عائلتيهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين أحمد زيد (20 عاماً)، والطفل محمد حمارشة (13 عاماً)، في المسجد الكبير في البلدة قبل مواراتهما الثرى.

وردد المشيعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال في محافظات الضفة ومحافظة جنين بشكل خاص ومجازر الاحتلال في غزة.

وباستشهاد حمارشة وزيد، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 إلى 796 بينهم 168 طفلا.

MENAFN25112024000205011050ID1108922175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث