الزراعة توزع بذورا على المواطنين في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News ) الأغوار / PNN - وزعت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، بذورا علفية على مربي الثروة الحيوانية في مناطق مختلفة بالأغوار الشمالية.

وقال الزراعة رزق سليمية: وزعنا ما بين 800-1000 طن من البذور العلفية على مربي الثروة الحيوانية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.

وأكد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الحكومة في دعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة بالأغوار الشمالية.

وأضاف سليمية، أنه تم الإعلان عن مختلفة لها علاقة بالحصاد المائي، وتشمل خطوطا ناقلة للمياه، وشبكات مياه للمزارعين، وتوقيع ثلاث اتفاقيات مع المنظمات العاملة في القطاع الزراعي في المنطقة، لدعم صمود المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تقف عند مسؤولياتها تجاه محافظة طوباس، كونها أهم محافظة في مجال الأمن المائي والغذائي، وتتعرض في الوقت ذاته لهجمة منظمة من المستعمرين بحماية الاحتلال.

بدوره، قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد: "تحمل هذه الخطوة من الحكومة دلالات سياسية، مفادها أنه بتوجيهات القيادة، بأن نبقى في الميدان بجانب أبناء شعبنا، في ظل الهجمة المنظمة التي يقودها المستعمرون بحماية الاحتلال.

وأضاف: "نعمل بالشراكة مع كل الجهات على تعزيز صمود المواطنين في الأغوار الشمالية، في ظل الاستيلاء على الأراضي والمراعي، ومحاولة الاحتلال ترحيل المواطنين من مساكنهم".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع آليات لإسناد المزارعين، وتعزيز صمودهم في طوباس والأغوار الشمالية.

وفي السياق، تفقد سليمية والوفد المرافق له، بعض التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية، والتقى مع المزارعين، واستمع لاحتياجاتهم.