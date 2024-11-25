الزراعة توزع بذورا على المواطنين في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الأغوار / PNN - وزعت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، بذورا علفية على مربي الثروة الحيوانية في مناطق مختلفة بالأغوار الشمالية.
وقال وزير الزراعة رزق سليمية: وزعنا ما بين 800-1000 طن من البذور العلفية على مربي الثروة الحيوانية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.
وأكد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الحكومة في دعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة بالأغوار الشمالية.
وأضاف سليمية، أنه تم الإعلان عن مشاريع مختلفة لها علاقة بالحصاد المائي، وتشمل خطوطا ناقلة للمياه، وشبكات مياه للمزارعين، وتوقيع ثلاث اتفاقيات مع المنظمات العاملة في القطاع الزراعي في المنطقة، لدعم صمود المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تقف عند مسؤولياتها تجاه محافظة طوباس، كونها أهم محافظة في مجال الأمن المائي والغذائي، وتتعرض في الوقت ذاته لهجمة منظمة من المستعمرين بحماية الاحتلال.
بدوره، قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد: "تحمل هذه الخطوة من الحكومة دلالات سياسية، مفادها أنه بتوجيهات القيادة، بأن نبقى في الميدان بجانب أبناء شعبنا، في ظل الهجمة المنظمة التي يقودها المستعمرون بحماية الاحتلال.
وأضاف: "نعمل بالشراكة مع كل الجهات على تعزيز صمود المواطنين في الأغوار الشمالية، في ظل الاستيلاء على الأراضي والمراعي، ومحاولة الاحتلال ترحيل المواطنين من مساكنهم".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع آليات لإسناد المزارعين، وتعزيز صمودهم في طوباس والأغوار الشمالية.
وفي السياق، تفقد سليمية والوفد المرافق له، بعض التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية، والتقى مع المزارعين، واستمع لاحتياجاتهم.
MENAFN25112024000205011050ID1108922174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.