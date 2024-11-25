لبنان يندد بالهجوم على عناصر إيطالية بقوة اليونيفيل

لبنان يندد بالهجوم على عناصر إيطالية بقوة اليونيفيل
التاريخ
11/25/2024 7:08:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - ندد لبنان، اليوم الإثنين، بهجوم وقع في الآونة الأخيرة على قاعدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب البلاد، والذي أسفر عن إصابة أربعة إيطاليين من عناصر حفظ السلام بجروح طفيفة.
ودعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال مؤتمر في روما، جميع الأطراف إلى احترام سلامة جميع القوات.
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