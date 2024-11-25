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لبنان يندد بالهجوم على عناصر إيطالية بقوة اليونيفيل

11/25/2024 7:08:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - ندد لبنان، اليوم الإثنين، بهجوم وقع في الآونة الأخيرة على قاعدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب البلاد، والذي أسفر عن إصابة أربعة إيطاليين من عناصر حفظ السلام بجروح طفيفة.

ودعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال مؤتمر في روما، جميع الأطراف إلى احترام سلامة جميع القوات.

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