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الكتل الباردة والمنخفضات حديث المواقع.. استمع

11/25/2024 6:10:46 AM
(MENAFN- Amman Net) استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على الأردن، حديث مواقع التواصل الاجتماعي

فعلقت ندى البياتي: والله الشمس طالعه عنا بس برد يقصف العمر

وقالت أماني: عطلنا الاطفال ع راسنا بس لو كان قرار كان افضل هذول خمس سنين وثمن سنين وعشر سنين مش حرام يمرضو ونحط عليهم مبلغ وقدره علاج ويعطلو بدل اليوم ثلاث اربع ايام مرض في اطفال ما بتتحمل الصقيع يلي برا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بس

ونشر محمود المحسيري: سحابة خير ان شاء الله
الله يكون بعونهم اهل غزه وكل من يعاني من هاذ لاجواء
لكل مو لاقي سقف
يستر عليه

وأضافت صفاء: جد كتير برد ع الاطفال الي طلعو من ال ٦ ع مدارسهم كان قرار غير صحيح بعدم التعطيل لانه المدارس غير مهيئه لهيك برد التدفئة بتكون فقط بالإدارة وغرفة المعلمات

وقال زهير أحمد: الله يسترنا من الي بصير كل سنه مع اول شتوه

ونشر أحمد الشطي: هلكتونا من مبارح قلت اصحى الاقي الدنيا غرقانه صحيت الدنيا صيف😂

وفي الختام علق باسم علوان: نسأل الله عز وجل أن يصاحب المنخفض البارد والقارص كتلة هوائية دافئة على فقراء الوطن عوضا" لهم عن أدوات التدفئة المفقودة لديهم

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الكتل الباردة والمنخفضات حديث المواقع

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