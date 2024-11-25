الكتل الباردة والمنخفضات حديث المواقع.. استمع

(MENAFN
- Amman Net) استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على الأردن، حديث مواقع التواصل الاجتماعي
فعلقت ندى البياتي: والله الشمس طالعه عنا بس برد يقصف العمر
وقالت أماني: عطلنا الاطفال ع راسنا بس لو كان قرار كان افضل هذول خمس سنين وثمن سنين وعشر سنين مش حرام يمرضو ونحط عليهم مبلغ وقدره علاج ويعطلو بدل اليوم ثلاث اربع ايام مرض في اطفال ما بتتحمل الصقيع يلي برا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بس
ونشر محمود المحسيري: سحابة خير ان شاء الله
الله يكون بعونهم اهل غزه وكل من يعاني من هاذ لاجواء
لكل مو لاقي سقف
يستر عليه
وأضافت صفاء: جد كتير برد ع الاطفال الي طلعو من ال ٦ ع مدارسهم كان قرار غير صحيح بعدم التعطيل لانه المدارس غير مهيئه لهيك برد التدفئة بتكون فقط بالإدارة وغرفة المعلمات
وقال زهير أحمد: الله يسترنا من الي بصير كل سنه مع اول شتوه
ونشر أحمد الشطي: هلكتونا من مبارح قلت اصحى الاقي الدنيا غرقانه صحيت الدنيا صيف😂
وفي الختام علق باسم علوان: نسأل الله عز وجل أن يصاحب المنخفض البارد والقارص كتلة هوائية دافئة على فقراء الوطن عوضا" لهم عن أدوات التدفئة المفقودة لديهم
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الكتل الباردة والمنخفضات حديث المواقع
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