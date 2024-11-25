بنك القدس يستقبل وفداً من بلدية رام الله للإعلان عن بدء مبادرة تبني الشارع

MENAFN - Palestine News ) رام الله- استقبل بنك القدس مؤخراًوفداً من بلدية رام الله، برئاسة رئيس البلدية السيد عيسى قسيس، وعدد من المسؤولين في البلدية، للإعلان عن بدء تنفيذ مبادرة تبني الشارع التي تأتي ضمن اتفاقية وُقّعت بين الطرفين في وقت سابق.

وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي لبنك القدس السيد محمد شاور، برفقة عدد من المُدراء في البنك. تم خلال اللقاء مناقشة أهداف المبادرة وأهميتها في تعزيز المسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة، واستعراض سُبل التعاون بين الطرفين في مجالات متنوعة، كما ناقشوا عددا من المشاريع المستقبلية.

عقب ذلك، انتقل الحضور إلى الشارع المخصص للتبني، حيث التقى الوفد بالفريق التطوعي المسؤول عن تنظيف الشارع، الذي أشاد بدوره بأهمية هذه المبادرة في خلق بيئة نظيفة وجذابة للمجتمع المحلي.

وفي تعليقه قال محمد شاور الرئيس التنفيذي للبنك " نحن في بنك القدس نؤمن بأهمية دعم المبادرات المجتمعية التي تُسهم في تحسين البيئة المحيطة وتعزيز جودة الحياة، تبنينا لشارع القدس في منطقة الماسيون وامام مبنى الإدارة العامة الجديد من خلال فريق تطوعي من الموظفين والموظفات للبنك هدفه أن يكون لبنك القدس بصمة جمالية في إطار المسؤولية المجتمعية

ومن خلال هذه الشراكة مع بلدية رام الله نسعى لتحسين جودة الحياة في المنطقة وتعزيز جمالها وبيئتها، بما يعكس رؤية بنك ودورنا في الحفاظ على جمال مدننا و

خلق بيئة نظيفة وجذابة تليق بسكان رام الله وزوارها.

فيما قال عيسى قسيس رئيس البلدية: تولي بلدية رام الله اهتماماً كبيراً بتطوير وتحسين البيئة المحلية من خلال تبني المبادرات التي تعزز من نظافة المدينة وجمالها. مبادرة تبني الشارع هي خطوة جديدة نحو تحقيق بيئة أفضل للمواطنين، ونعمل جنباً إلى جنب مع مختلف القطاعات لتوفير أفضل الخدمات والمرافق التي تخدم جميع سكان المدينة. نحن فخورون بشراكتنا مع بنك القدس في هذه المبادرة التي تعكس روح التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل مصلحة المدينة والمجتمع.

كما قام الوفد بجولة تعريفية في مبنى الإدارة الجديد لبنك القدس، حيث اطلع رئيس البلدية والوفد المرافق على تجهيزاته الحديثة والمرافق المتوفرة.

تأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام بنك القدس بدوره الفاعل في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم المجتمع المحلي، بالتعاون مع مختلف الشركاء.