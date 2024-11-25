هيئة الأسرى: إهمال وانتهاكات طبية متصاعدة بحق أسرى عوفر

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال تمعن في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم.

وأفادت الهيئة في تقرير لها اليوم الاثنين، عقب زيارة محاميها، بأن الأسيرين حمزة صفران ومحمد أحمد، يواجهان ظروفا صحية مقلقة للغاية، وسط إهمال طبي متعمد ومماطلة في تقديم العلاج المطلوب وحرمانهم من أدنى حقوقهم المعيشية.

وقالت: إن الأسير صفران من محافظة رام الله، ويعاني مشكلات في الجيوب الأنفية بفعل الاعتقال، وخلال وجوده في سجون الاحتلال أصبح يعاني ضعفا شديدا في النظر.

يذكر أن الأسير صفران معتقل إداريا وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وكل أمر مدته 6 أشهر، وينتهي الاعتقال الأخير له بتاريخ 15/4/2025.

وعن حالة الأسير محمد أحمد من محافظة الخليل، فهو يعاني مشكلات صحية بفعل الاعتقال، تتمثل في سرطان المثانة والبنكرياس، وقبل اعتقاله كان يتلقى العلاج، وكل 3 أشهر كانت تُجرى له عملية، وقد أُجريت له 42 عملية منظار وخضع لـ86 جلسة علاج كيماوي، وبعد اعتقاله لم يتم إعطاؤه أي علاج، رغم مطالباته لإدارة السجن بذلك.

في السياق ذاته، تطرقت الهيئة في تقريرها إلى سياسة القمع المستمرة التي يتعرض لها الأسرى، والتفتيشات القاسية والعقوبات المستمرة بحقهم، فهم ما زالوا محرومين من أدنى الاحتياجات الأساسية كالملابس خاصة في ظل هذا الشتاء القارس، كما يشتكون من رداءة الطعام المقدم لهم من حيث الجودة والكمية.