هيئة الأسرى: إهمال وانتهاكات طبية متصاعدة بحق أسرى عوفر

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال تمعن في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم.
وأفادت الهيئة في تقرير لها اليوم الاثنين، عقب زيارة محاميها، بأن الأسيرين حمزة صفران ومحمد أحمد، يواجهان ظروفا صحية مقلقة للغاية، وسط إهمال طبي متعمد ومماطلة في تقديم العلاج المطلوب وحرمانهم من أدنى حقوقهم المعيشية.
وقالت: إن الأسير صفران من محافظة رام الله، ويعاني مشكلات في الجيوب الأنفية بفعل الاعتقال، وخلال وجوده في سجون الاحتلال أصبح يعاني ضعفا شديدا في النظر.
يذكر أن الأسير صفران معتقل إداريا وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وكل أمر مدته 6 أشهر، وينتهي الاعتقال الأخير له بتاريخ 15/4/2025.
وعن حالة الأسير محمد أحمد من محافظة الخليل، فهو يعاني مشكلات صحية بفعل الاعتقال، تتمثل في سرطان المثانة والبنكرياس، وقبل اعتقاله كان يتلقى العلاج، وكل 3 أشهر كانت تُجرى له عملية، وقد أُجريت له 42 عملية منظار وخضع لـ86 جلسة علاج كيماوي، وبعد اعتقاله لم يتم إعطاؤه أي علاج، رغم مطالباته لإدارة السجن بذلك.
في السياق ذاته، تطرقت الهيئة في تقريرها إلى سياسة القمع المستمرة التي يتعرض لها الأسرى، والتفتيشات القاسية والعقوبات المستمرة بحقهم، فهم ما زالوا محرومين من أدنى الاحتياجات الأساسية كالملابس خاصة في ظل هذا الشتاء القارس، كما يشتكون من رداءة الطعام المقدم لهم من حيث الجودة والكمية.
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