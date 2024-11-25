الأونروا: خطر الجفاف والمرض يهدد غزة بسبب نقص الوقود لتشغيل آبار المياه

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، من أن خطر الجفاف والمرض يهدد سكان غزة لنقص الوقود لتشغيل آبار المياه، خاصة في شمال القطاع الذي يتعرض لتصعيد في الإبادة منذ نحو 50 يومًا.
وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس: "يواجه الناس في غزة خطرًا مستمرًا من الجفاف والأمراض نتيجة توقف آبار المياه عن العمل بسبب نقص الوقود الذي يمنعها من العمل".
وأضافت: "في شمال غزة المحاصر وحده، يكافح حوالي 70 ألف شخص للحصول على مياه نظيفة"، وبيّنت أنه "لا يزال هذا الحق الإنساني الأساسي بعيد المنال بالنسبة إلى الكثيرين".
وأكدت أنه "يجب وقف إطلاق النار الآن".
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