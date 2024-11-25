الأونروا: خطر الجفاف والمرض يهدد غزة بسبب نقص الوقود لتشغيل آبار المياه

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، من أن خطر الجفاف والمرض يهدد سكان غزة لنقص الوقود لتشغيل آبار المياه، خاصة في شمال القطاع الذي يتعرض لتصعيد في الإبادة منذ نحو 50 يومًا.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس: "يواجه الناس في غزة خطرًا مستمرًا من الجفاف والأمراض نتيجة توقف آبار المياه عن العمل بسبب نقص الوقود الذي يمنعها من العمل".

وأضافت: "في شمال غزة المحاصر وحده، يكافح حوالي 70 ألف شخص للحصول على مياه نظيفة"، وبيّنت أنه "لا يزال هذا الحق الإنساني الأساسي بعيد المنال بالنسبة إلى الكثيرين".

وأكدت أنه "يجب وقف إطلاق النار الآن".