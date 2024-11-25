مخاوف من تكرار أحداث أمستردام بمباراة مكابي تل أبيب في برلين

MENAFN - Palestine News ) برلين / PNN- تسود حالة من القلق فيإسرائيل وألمانيا مع اقتراب موعد فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة السلة ضد فريق ألبا برلين المحلي، المقررة يوم الخميس المقبل في ألمانيا.

وتحاول سلطات الاحتلال تجنب تكرار ما أسمته بـ"أحداث أمستردام 2"، في إشارة إلى أحداث مشابهة وقعت في هولندا أثناء مباراة سابقة للفريق الإسرائيلي في أمستردام، والتي أسفرت عن توتر بين إسرائيل وهولندا.



وفي تلك الواقعة، تسبب العنف والمظاهرات في تصعيد الأزمة بين البلدين؛ ما أثّر على موقف هولندا في محكمة الجنايات الدولية التي تلاحق بعض المسؤولين الإسرائيليين، مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وتأتي المخاوف الحالية بسبب ارتفاع التحذيرات من مظاهرات معادية للسامية، ينظمها ناشطون إسلاميون في برلين، حيث يعرب المجتمع اليهودي عن مخاوفه من وقوع أعمال عنف خلال المباراة.



وتؤكد مجموعات الجالية اليهودية في برلين أن هناك أجواء من الخوف، حيث أبدى العديد من أفراد الجالية رغبتهم في عدم حضور المباراة، بينما تم بيع نحو 20 تذكرة فقط للجماهير اليهودية والإسرائيلية حتى الآن، رغم التوقعات السابقة ببيع أكثر من 200 تذكرة في مثل هذه الفترات.

كما أكدت صحيفة إسرائيل هايوم أن الشرطة الألمانية، رغم قوتها وتدريبها المتقدم مقارنة بنظيرتها الهولندية، لا تزال تشعر بالقلق بشأن حدوث سيناريو مشابه لما وقع في أمستردام.



"يشمل ذلك احتمال حدوث هجمات ضد اليهود والإسرائيليين من قبل جماعات معادية للسامية في محيط الملعب، أو مظاهر احتجاجية داخل المدرجات من قبل مسلمين مؤيدين للفلسطينيين الذين قد يستغلون المباراة لتوجيه رسائل سياسية ضد إسرائيل" حسب ما قالته الصحيفة.

وفي هذا السياق، أعلنت شرطة برلين عن استعدادها للتعامل بحزم مع أي مواجهات أو أعمال عنف قد تحدث في محيط الملعب أو داخل الاستاد، محذرة من عدم التهاون مع أي مظاهر كراهية أو تحريض.

كما شددت شرطة برلين على ضرورة توخي الحذر من قبل اليهود والمثليين في بعض المناطق القريبة من ملعب المباراة.

تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تزداد فيه التوترات السياسية والإعلامية؛ إذ تحاول كل من إسرائيل وألمانيا تفادي تكرار أحداث أمستردام، التي شهدت تداعيات سياسية خطيرة.



